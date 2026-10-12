Tomasz Fornal zdradził, dlaczego nie chce mieć teraz dziewczyny

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-12 18:10

Tomasz Fornal to jedna z największych gwiazd siatkarskiej reprezentacji Polski. Charyzmatyczny przyjmujący jest obiektem westchnień kibicek, które zastanawiają się, czy "Siwy" ma dziewczynę. Fornal znów potwierdził, że jest singlem i zdradził, dlaczego nie chce mieć teraz dziewczyny.

Po kolejnych sukcesach siatkarskiej reprezentacji Polski pojawiają się kolejne plotki o rzekomych romansach Tomasza Fornala. Niedawno plotkarskie media pisały, że połączyło go uczucie z influencerką Marią Jeleniewską. Jak było naprawdę? Sam Tomasz Fornal w ostrych słowach wyśmiał te rewelacje.

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P*jebało stary?! Nie, nie, ja nie mam żadnej dziewczyny. Ale wiem, do czego pijesz. Podejrzewam... - rzucił Tomasz Fornal w czasie na transmisji na żywo u streamerów Mario i Nitro.

Tomasz Fornal wcześniej spotykał się z Sylwią Gaczorek, influencerką i fryzjerką znaną m.in. z programu „Afera fryzjera”. Ich związek trwał od lata 2023 roku do początku 2025 roku, a Gaczorek wspierała "Forniego" m.in. w czasie igrzysk w Paryżu. W maju 2025 siatkarz oficjalnie potwierdził rozstanie, mówiąc m.in., że lubi samotność i swobodę. Ciąg dalszy tekstu pod naszym quizem.

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Teraz Tomasz Fornal gościł na kanale "ojwojtek". W rozmowie z Wojciechem Przeździeckim poruszono również temat jego życia osobistego. Siatkarz nie ukrywał, że jest singlem i dobrze mu z tym.

- Najbliższe dwa lata będę w Polsce, a potem... Ja żyję z dnia na dzień. Mam tę swobodę w swoim życiu, że poza kontraktem i klubem, w którym muszę siedzieć, nic mnie tak naprawdę nie trzyma. Jestem singlem - stwierdził wprost Tomasz Fornal. - Większość chłopaków ma swoje dziewczyny, dzieci (...) Jak masz bliższe osoby dookoła siebie, to potrzebny jest kompromis, podporządkowanie się: decyzja klubowa, czy rodzina tam będzie szczęśliwa, czy będzie się jej tam dobrze żyło, czy będą zadowoleni, czy dzieci będą miały fajną szkołę itd. A ja jestem taki, że sobie mogę żyć z dnia na dzień -dodał.

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Tomasz Fornal jednocześnie dodał, że nie wyklucza zmian w swoim życiu osobistym w przyszłości.

- Zobaczymy, co przyniesie mi los. Może za rok spotkamy się, a ja będę miał żonę i dziecko w drodze. Nigdy nie wiadomo. Nie planuję niczego z większym wyprzedzeniem - dodał Fornal.

GALERIA: Tomasz Fornal prywatnie

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TOMASZ FORNAL