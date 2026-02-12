Zbigniew Boniek i Radosław Piesiewicz weszli w otwarty konflikt, wymieniając się wzajemnymi oskarżeniami i wypominając sobie wpadki.

Boniek nazwał Piesiewicza i jego otoczenie "bandą dyletantów" po tym, jak prezes PKOl pomylił nazwisko polskiego medalisty.

Piesiewicz odpowiedział, zarzucając Bońkowi brak wiedzy i przypominając mu jego własną głośną pomyłkę dotyczącą reprezentantów Polski w piłce nożnej.

Czy to początek długotrwałej wojny między dwiema wpływowymi postaciami polskiego sportu?

Boniek uderza w "bandę dyletantów"

Wszystko zaczęło się od wpadki Radosława Piesiewicza. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ciesząc się ze srebrnego medalu skoczka Kacpra Tomasiaka na igrzyskach w Mediolanie, kilkukrotnie przekręcił jego nazwisko, nazywając go "Tomasikiem". Nagranie z wpadką błyskawicznie obiegło internet, wywołując falę krytyki.

- Obiecałem, że będzie medal Tomasika? Obiecałem - i jest! - mówił do kamery Eurosportu prezes PKOl.

Tego nie wytrzymał Zbigniew Boniek, który postanowił wbić szpilę szefowi komitetu. W swoim wpisie na platformie X odniósł się nie tylko do pomyłki, ale też do kwestii sprzętu dla sportowców.

- Przejęzyczenie rzecz normalna. Natomiast pomylenie nazwiska cztery razy w jednym wywiadzie to wstyd. Ale co tam, nam nawet nie przeszkadza, że nasze zawodniczki muszą startować na 9-letnich sankach. Banda dyletantów - napisał ostro Boniek.

Potężna kontra prezesa PKOl

Radosław Piesiewicz nie zamierzał pozostać dłużny. Jego odpowiedź była równie mocna. Prezes PKOl nie tylko wyjaśnił Bońkowi, kto odpowiada za finansowanie sprzętu, ale przede wszystkim przypomniał mu jego własną, głośną pomyłkę.

- Panie Boniek - ciekawe kogo miał Pan na myśli pisząc „banda dyletantów” - związek sportowy, czy ministerstwo sportu? Bo chyba nie PKOl… Proszę zatem, albo zaciągnąć wiedzy, albo nie pisać głupot (...). Bo jak widzę znawcą olimpizmu jest Pan takim, jakim był selekcjonerem - odpowiedział Piesiewicz.

Piesiewicz wypomina wpadkę Bońka

Ostatnie zdanie było bezpośrednim nawiązaniem do niedawnej kompromitacji Zbigniewa Bońka. Były prezes PZPN, chwaląc Piotra Zielińskiego za świetny występ, napisał, że pomocnika będzie brakowało w meczu barażowym z Albanią. Problem w tym, że za kartki pauzować miał Nicola Zalewski, a nie Zieliński.

Wpadka Bońka, który pomylił dwóch kluczowych reprezentantów Polski, została mu natychmiast wytknięta przez internautów. Teraz wykorzystał ją Radosław Piesiewicz. Wygląda na to, że to dopiero początek otwartego konfliktu między ważnymi postaciami polskiego sportu.

Panie Boniek - ciekawe kogo miał Pan na myśli pisząc „banda dyletantów” - związek sportowy, czy ministerstwo sportu? Bo chyba nie PKOl… Rozumiem, że Pan, myląc kiedyś reprezentantów Polski w piłce nożnej, tym bardziej może pomylić instytucje odpowiedzialne za finansowanie… https://t.co/nmPXgDwmst— Radosław Piesiewicz (@RPiesiewiczPKOl) February 12, 2026

