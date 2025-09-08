Tragedia podczas meczu. Bramkarz obronił rzut karny i zmarł. Miał 34 lata

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-09-08 22:08

Tragiczne wieści dotarły do Polski. Bramkarz Antonio Edson dos Santos Sousa zasłabł chwilę po tym, jak obronił rzut karny podczas turnieju zorganizowanego z okazji brazylijskiego święta niepodległości. Pomimo interwencji, nie udało się go uratować. Popularny "Pixe" miał 34 lata.

Antonio Edson dos Santos Sousa

i

Autor: Facebook/ Facebook Antonio Edson dos Santos Sousa

Obronił karnego i zmarł. Nie żyje bramkarz Antonio Edson dos Santos Sousa

Do tragicznego zdarzenia doszło w mieście Augusto Correa w stanie Para w Brazylii. Rozgrywano w nim turniej futsalu z okazji narodowego święta niepodległości. Podczas jednego z meczów wydarzyło się jednak ogromne nieszczęście. Antonio Edson dos Santos Sousa zasłabł chwilę po tym, jak obronił rzut karny. Po odbiciu piłki klatką piersiową popularny "Pixe" wybiegł cieszyć się w stronę kolegów, gdy nagle padł na ziemię. Pomimo szybko udzielonej pomocy medycznej, nie udało się go uratować. Nie wiadomo, czy uderzenie piłką miało jakikolwiek wpływ na jego śmierć.

Nagłe wieści gruchnęły o Lewandowskim! Barcelona podjęła sensacyjną decyzję, to koniec

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Antonio Edsona dos Santosa Sousy. Antonio był nie tylko utalentowanym sportowcem, lecz także wyjątkowym człowiekiem, który zjednywał sobie wszystkich wokół" - pożegnała bramkarza futsalowa federacja stanu Para.

Po tragicznym zdarzeniu turniej, który miał być wielkim świętem futsalu, został przerwany. Śmierć "Pixe" wstrząsnęła lokalną społecznością i zawieszono kolejne mecze. Antonio Edson dos Santos Sousa miał 34 lata.

"W tej chwili smutku składamy najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i całej społeczności sportowej. Obyście znaleźli ukojenie w dobrych wspomnieniach i pewności, że Antonio Edson pozostawia po sobie dziedzictwo pełne inspiracji i pasji do futsalu" - zakończyła wpis FEFUSPA (Federacao De Futsal Do Para).

Jest wyrok w sprawie Krzysztof Stanowski - Jaś Kapela. Zaskakujące zakończenie

Super Sport SE Google News
QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum
Pytanie 1 z 20
Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to...
Wojciech Szczęsny
Jan Tomaszewski: Kazimierz Górski to papież polskiej piłki [KIEDYŚ TO BYŁO]
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FUTSAL
BRAZYLIA