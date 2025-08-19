Trzaskowski otrzymał list od Lewandowskiego i byłego trenera Igi Świątek. "Nie przystoi"

Przypomnijmy, że Rafał Trzaskowski zapowiedział budowę hali sportowej na obiektach warszawskiej Skry po tym, jak koszykarze Legii wywalczyli mistrzostwo Polski - pierwsze od 56 lat. "W 2024 r. Legia zdobyła Puchar Polski. W 2025 – mistrzostwo. (…) Wszystko wskazuje na to, że w 2026 czeka ich kolejne ważne wydarzenie: start budowy nowej hali w Warszawie, na terenach Skry" - ogłosił wtedy oficjalnie prezydent Warszawy.

Warszawa: Tak ma wyglądać nowa Skra. Wielki stadion lekkoatletyczny i hala sportowa

Dał sobie oraz miejskim urzędnikom równo miesiąc na ustalenie szczegółów, ale minęły już prawie dwa, a konkretów nadal nie ma. W związku z tym koszykarska Legia, a także siatkarski Projekt Warszawa napisały list otwarty do Trzaskowskiego i stołecznych radnych. Z poparciem całego sportowego środowiska.

Lewandowski i były trener Świątek podpisali list do Trzaskowskiego. "Nie przystoi"

Pod listem do prezydenta Warszawy podpisało się ponad 100 osób ze świata sportu - sportowcy, działacze i dziennikarze. W tym gronie znaleźli się między innymi: Robert Lewandowski, Tomasz Wiktorowski, Tomasz Fornal, Jeremy Sochan i Mateusz Borek. Oto pełna treść otwartego listu:

"List otwarty do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Radnych Rady Miasta st. Warszawy

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,

Zwracamy się z apelem o podjęcie na najbliższej sesji rady miasta st. Warszawy decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej. Kontynuacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy i pozwoli wypełnić wstydliwą lukę infrastrukturalną, która nie przystoi ważnej europejskiej stolicy.

Warszawa zasługuje na infrastrukturę sportową odpowiadającą randze i ambicjom Miasta. Sukcesy naszych klubów – mistrzostwo Polski koszykarskiej Legii Warszawa oraz kolejny medal siatkarskiego PGE Projektu Warszawa w rozgrywkach PlusLigi – są dowodem na dynamiczny rozwój sportu w naszym mieście, ale brak hali z prawdziwego zdarzenia nie tylko ogranicza ich rozwój i nie pozwala zaspokoić potrzeb rosnącej bazy kibiców, ale także negatywnie wpływa na wizerunek Miasta, którego kluby biorą udział w rozgrywkach na międzynarodowym poziomie.

Hala na Bemowie, w której występuje Legia, może pomieścić zaledwie 2 tysiące kibiców, co nie wystarcza na zaspokojenie ogromnego zainteresowania. Obiekt nie jest również przystosowany do wymogów rozgrywek międzynarodowych. Podobnie jest z Areną Ursynów, której pojemność w żaden sposób nie zaspokaja potrzeb siatkarskiej publiczności oraz nie spełnia wymogów europejskich. Nowoczesna hala umożliwi organizację meczów ligowych, międzynarodowych, a także dużych imprez sportowych.

Inwestycja ta przyczyni się jednocześnie do promocji miasta, generowania dodatkowych przychodów i tworzenia nowych miejsc pracy.

Apelujemy, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych starań i poniesionych przez władze Miasta wielomilionowych kosztów na odzyskanie terenów Skry i przygotowanie dokumentacji projektowej. Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku, nie były słowami rzucanymi na wiatr, a dzięki wsparciu Rady Miasta możliwe będzie szybkie przekazanie środków na realizację tego kluczowego projektu, co pozwoli na dalszy rozwój warszawskiego sportu, na miarę jego ogromnego potencjału.

Realizacja ważnych, strategicznych dla Warszawy projektów wymaga determinacji, konsekwencji i sprawczości. To projekt społeczny, który nie może stać się ofiarą politycznych sporów i targów. Dlatego zwracamy się z prośbą o priorytetowe potraktowanie inwestycji w halę na Skrze podczas najbliższych obrad Rady Miasta".