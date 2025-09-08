Urodzinowy prezent Anny Lewandowskiej od Roberta. Grał z Finlandią, ale nie zapomniał o żonie

7 września 2025 roku Anna Lewandowska skończyła 37 lat. Ten wyjątkowy dzień spędziła w gronie najbliższych w Barcelonie, ale bez męża. Robert po powrocie do reprezentacji Polski odzyskał opaskę kapitana i od razu stał się kluczowym zawodnikiem w talii Jana Urbana. Już z Holandią zagrał w wyjściowym składzie, a w niedzielę ponownie wyprowadził drużynę, tym razem na bardzo ważny mecz z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Walka w eliminacjach do mistrzostw świata nie przysłoniła mu jednak wyjątkowego dnia żony.

Anna Lewandowska pochwaliła się urodzinowym prezentem od Roberta

Ania przez całą niedzielę cieszyła się urodzinami. Już z samego rana otrzymała życzenia od męża. "Wszystkiego najlepszego, kochanie! Życzę ci roku pełnego spełniania pięknych marzeń" - napisał Robert w mediach społecznościowych, dołączając prywatne zdjęcia z hiszpańskiej plaży. Później wiele życzeń złożyli 37-latce jej najbliżsi znajomi, a w jej barcelońskim studiu fitness odbyło się małe urodzinowe przyjęcie. Niestety bez "Lewego", który i tak zadbał na odległość o żonę.

Lewandowska chętnie chwaliła się urodzinowymi chwilami w mediach społecznościowych, a wśród licznych wpisów nie zabrakło też tego, w którym pokazała piękny bukiet róż od Roberta. To nie pierwszy raz, gdy piłkarz obdarował ukochaną w taki sposób, ale jego bukiet ponownie robi wrażenie. Spodobał się przede wszystkim zachwyconej Ani.

"Lewy" strzelił też dla Ani urodzinowego gola

Kolejny prezent, choć już niematerialny, nadszedł wieczorem podczas meczu Polska - Finlandia. W dniu urodzin Lewandowska i tak wspierała męża, a ten strzelił ważnego gola. Oglądająca mecz solenizantka była przeszczęśliwa i wyraziła swoje emocje na Instagramie. Wykorzystane emotikony nie były przypadkowe, a Ania chętnie przyjęła trafienie Roberta jako kolejny prezent! Ostatecznie Polska wygrała z Finlandią 3:1 i znacząco zwiększyła swoje szanse na awans do przyszłorocznych MŚ.

