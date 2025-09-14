Wielka tajemnica Aleksandra Śliwki wyszła na jaw! Tomasz Fornal wypalił o tym na antenie. Co za wiadomość!

Tomasz Fornal zdradził wielką tajemnicę Aleksandra Śliwki! Powiedział to bez zawahania

Dla Tomasza Fornala koniec mistrzostw świata będzie oznaczał odpoczynek, a następnie wyjdzie ze swojej strefy komfortu. Jeden z najlepszych siatkarzy reprezentacji Polski postanowił opuścić szeregi Jastrzębskiego Węgla i od sezonu 2025/2026 będzie bronił barw Ziraatu Bankasi Ankara.

Fornal nie będzie tam sam, ponieważ w Halkbanku Ankara ma występować Aleksander Śliwka, który jak zdradził 28-latek... spodziewa się dziecka!

- Lecę sam, ale też nie do końca, bo Aleksander Śliwka, mój kolega reprezentacyjny, będzie grał w innym tureckim klubie, ale w tym samym mieście. Wiem, że będą mieć za niedługo małego bobaska, tak że wujek Tomek zostanie, a oni sobie pójdą gdzieś. Tak że taki samotny nie będę - wypalił Fornal w programie "Dzień dobry TVN".

Siatkarska reprezentacja Polski rozpoczęła walkę o złoty medal na mistrzostwach świata. W pierwszym starciu podopieczni Nikoli Grbicia rozprawili się z Rumunią w trzech setach, choć otwierająca partia była pełna nerwów, a wicemistrzowie olimpijscy zdołali ją wygrać po grze na przewagi.

Na mistrzostwach świata nie brakuje niespodzianek!

Przed meczem "biało-czerwonych" niektórzy kibice mogli być w ogromnym szoku, ponieważ pierwsze spotkania przegrały zespoły Japonii oraz Kuby. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że rywalami tych drużyn były kolejno reprezentacje: Turcji i... Portugalii!

Polacy w kolejnym meczu mistrzostw świata zmierzą się z Katarem, a spotkanie z udziałem wicemistrzów olimpijskich jest zaplanowane na 15 września o godzinie 15:30.