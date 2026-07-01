"Wielki Bu" oskarżony przez prokuraturę! 7 zarzutów, w tym udział w grupie przestępczej

Do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił akt oskarżenia wobec Patryka M. i Adriana R.

Postawiono im w sumie 7 zarzutów.

"Wielkiemu Bu" zarzuca się m.in. udział w grupie przestępczej działającej w Polsce, Niderlandach i Hiszpanii, obrót narkotykami oraz kradzież samochodu.

"Wielki Bu" oskarżony do sądu z 7 zarzutami

O skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku poinformował szef MSWiA. "Wielki Bu z aktem oskarżenia za m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami czy kradzież z włamaniem auta. Sprawa jest przykładem skutecznych działań CBŚP prowadzonych we współpracy z prokuraturą oraz partnerami zagranicznymi" - napisał minister Marcin Kierwiński na platformie X.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że akt skierowano 30 czerwca przez prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Nowe informacje ws. zatrzymania „Wielkiego Bu”. Co się dzieje z Patrykiem M.?

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Przypomnijmy, że Patryk M. został zatrzymany we wrześniu zeszłego roku w Hamburgu, a w listopadzie został przekazany polskim służbom. Obecnie jest tymczasowo aresztowany do 3 sierpnia 2026 roku w Lublinie, a także zabezpieczono jego mieszkanie w Gdańsku. Spośród siedmiu zarzutów, sześć ma dotyczyć jego, a jeden oskarżonego Adriana R.

"Wielki Bu" został oskarżony o udział w latach 2017-2018 w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie województwa pomorskiego, innych regionów Polski, a także na terytorium Królestwa Niderlandów i Hiszpanii. Grupa miała zajmować się m.in. nabywaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Patryk M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień, z kolei oskarżony Adrian R. przyznał się do udziału w kradzieży z włamaniem Audi Q7.

Wielki Bu z aktem oskarżenia za https://t.co/V0SeVCaGhK. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami czy kradzież z włamaniem auta. Sprawa jest przykładem skutecznych działań @CBSPolicji prowadzonych we współpracy z prokuraturą oraz partnerami zagranicznymi— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) July 1, 2026