Wojciech Szczęsny uczy synka nietypowego sportu. Są zdjęcia! Zobacz, czy Liam ma talent

Mateusz Sobiecki
2025-09-01 12:28

Wojciech Szczęsny wrócił ze sportowej emerytury, by napisać kolejny rozdział kariery. Kulisy kariery legendarnego polskiego bramkarza można będzie poznać w najnowszym dokumencie Prime Video, którego premiera będzie miała miejsce w październiku. Pokazano tam, że Wojciech Szczęsny uczy synka nietypowego sportu.

Wojciech Szczęsny uczy syna gry w golfa

Prime Video udostępnia pierwsze zdjęcia z wyczekiwanego dokumentu produkcji własnej o Wojciechu Szczęsnym – SZCZĘSNY – jednym z najlepszych bramkarzy świata. Po raz pierwszy Wojtek tak szczerze i otwarcie opowie o swoim życiu, karierze, ludziach i wydarzeniach, które ukształtowały go takim jakim jest dziś. Premiera dokumentu odbędzie się na Prime Video już w październiku.

Widzowie Prime Video będą mogli poznać kulisy kariery Szczęsnego, który grał w takich klubach jak Arsenal, AS Roma czy Juventus, a dziś reprezentującego barwy legendarnej FC Barcelony. Dokument pokaże również jego życie osobiste. Kamery towarzyszyły Wojtkowi i jego żonie – Marinie Łuczenko-Szczęsnej – popularnej piosenkarce, a także ich dzieciom – synowi Liamowi i córce Noeli podczas ważnych momentów rodzinnych i sportowych. Pokazano m.in. jak Wojciech Szczęsny jest na polu golfowym razem ze swoim synkiem Liamem.

Wojciech Szczęsny uczy Liama nietypowego sportu
10 zdjęć

Kto odpowiada za produkcję filmu o Szczęsnym?

Film odkrywa Wojciecha Szczęsnego takim, jakiego jeszcze go nie widzieliśmy. Dokument jest zapisem wzruszających historii, pełnych emocji spotkań i szczerych rozmów z najważniejszymi osobami w życiu Wojtka – zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Prime Video opublikowało także krótki teaser, który podkreśla międzynarodową rozpoznawalność Szczęsnego, pokazując jak fani z różnych krajów wymawiają jego nazwisko.

Producentem filmu dla Prime Video jest Papaya Films. Producentem kreatywnym filmu jest Kacper Sawicki, a reżyserem James Poole. Nowy dokument jest już trzecią odsłoną współpracy Prime Video i Papaya Films po filmie Lewandowski. Nieznany opowiadającym o kulisach kariery Roberta Lewandowskiego, który pojawił się na platformie w marcu 2023 i dokumencie KUBA o innym zasłużonym reprezentancie Polski w piłce nożnej, Jakubie Błaszczykowskim, który zadebiutował na Prime Video w lutym 2024 roku.

Największe i najczęściej nagradzane studio filmowe w Polsce. Na koncie ma m.in. film dokumentalny Lewandowski. Nieznany, KUBA, dwa sezony serialu Wilk oraz film fabularny Embers. Posiada biura w Warszawie, Londynie, Nowym Jorku i Lizbonie. W ramach swojej działalności, firma od 10 lat prowadzi konkurs i program mentoringowy dla młodych twórców – Papaya New Directors. Projekt gromadzi i wspiera debiutujące talenty reżyserskie.

