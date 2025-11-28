Wszyscy zachwycali się dziewczyną z UFC. Znów dała o sobie znać, zawrzało

Michał Skiba
2025-11-28 9:27

Brittney Palmer, jedna z najbardziej rozpoznawalnych byłych ring girls UFC, ponownie znalazła się w centrum zainteresowania po tym, jak opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcia z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Post szybko zdobył duże zasięgi, a fani zasypali go komentarzami i reakcjami.

Słynna ring-girl UFC

Choć Palmer zakończyła współpracę z UFC w 2023 roku, jej popularność nie słabnie. Wielokrotna laureatka nagrody „Ring Girl of the Year” utrzymuje aktywność w sieci, gdzie dzieli się zarówno projektami artystycznymi, jak i kulisami życia zawodowego. Jej najnowsza publikacja pokazuje, że nadal potrafi przyciągnąć uwagę szerokiej publiczności – obserwatorzy podkreślali jej pewność siebie, profesjonalizm i charakterystyczny styl.

Palmer od lat łączy działalność w świecie sportów walki z pracą modelki i artystki. Jest także ceniona za swoje obrazy, które były prezentowane na wystawach w Stanach Zjednoczonych. Jej aktywność w sieci pomaga utrzymywać kontakt z fanami oraz rozwijać projekty poza oktagonem.

Brittney Palmer
43 zdjęcia

Choć nie jest już częścią UFC, pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z organizacją. Jej media społecznościowe nadal generują duże zainteresowanie, a nowe publikacje szybko stają się tematem komentarzy wśród fanów i portali sportowych.

