Wygrała z Igą Świątek w wielkim turnieju, teraz spotyka się z mężczyznami tylko za pieniądze. "Zapłać zaliczkę. To kwestia szacunku"

bnm
2025-08-21 14:45

Amerykańska tenisistka Sachia Vickery znów przyciąga uwagę mediów – i to nie tylko ze względu na powrót do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. 30-latka, która w 2018 roku plasowała się w czołowej setce rankingu WTA, dziś budzi zainteresowanie przede wszystkim swoją działalnością poza kortem.

Vickery, która ma w swoim CV m.in. zwycięstwo z Igą Świątek w kwalifikacjach turnieju WTA w Miami w 2019 roku, od kilku miesięcy aktywnie rozwija konto na znanej platformie dla dorosłych. Jak sama mówi publikuje tam materiały "zbyt odważne na Instagram". Efekt? Szybki sukces finansowy i setki nowych subskrybentów. Sportsmenka nie ukrywa, że to dla niej łatwe i przyjemne źródło dochodu, które pozwala jej na swobodniejsze podejście do kariery. - W pierwsze dwa dni zarobiłam więcej, niż mogłam sobie wyobrazić. Jestem w szoku, ale też dumna z tego kroku - wyznała na Instagramie.

Karolina Kowalkiewicz zarabia na portalu dla dorosłych. Wydało się, ile. Ta kwota to jakiś kosmos

Sachia Vickery spotyka się z mężczyznami tylko za pieniądze. Muszą wpłacić tysiąc dolarów

Na tym jednak nie koniec. Zawodniczka zdecydowała się pójść krok dalej i… wprowadziła opłatę za spotkania towarzyskie. Jak ujawniła, mężczyźni chcący się z nią umówić muszą najpierw wpłacić tysiąc dolarów. Powód? Jak twierdzi, ma dość marnowania czasu na niepoważne relacje. "Nie randkuję już za darmo. Jeśli chcesz się spotkać – zapłać zaliczkę. To kwestia szacunku" - napisała.

Olimpijczyk założył konto na OnlyFans. Krajowy związek odebrał mu finansowanie

Choć wywołuje to mieszane reakcje, sama Vickery podchodzi do krytyki z dystansem. Zaznacza, że zawsze była osobą odważną, mówiła otwarcie o hejcie, którego doświadcza w sieci i nie zamierza przepraszać za swoje decyzje. - Cokolwiek robisz, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie krytykował. Skoro i tak miałabym się mierzyć z negatywnymi komentarzami, wolę przynajmniej zarabiać - tłumaczy. Vickery nie jest zresztą jedyną przedstawicielką świata tenisa, która pojawiła się na platformie dla dorosłych. Współpracę podjęli m.in. Nick Kyrgios czy Alexandre Muller, a kilka miesięcy temu dołączyła do nich także Arina Rodionova.

Olimpijka zarabia, sprzedając swoje odważne zdjęcia. W ten sposób walczy o wyjazd na igrzyska olimpijskie

Sportowo Amerykanka wciąż próbuje wrócić na właściwe tory. Po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją możemy ją właśnie oglądać w kwalifikacjach do US Open, w których występuje dzięki "zamrożonemu" rankingowi. W pierwszej rundzie pokonała Anastasię Sobolevą, a w drugiej jej rywalką będzie Niemka Ella Seidel.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Roksana Węgiel na korcie tenisowym
6 zdjęć
Iga Świątek podbiła Cincinnati i zaczyna podbój US Open
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TENIS
RANDKA
IGA ŚWIĄTEK