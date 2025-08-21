Vickery, która ma w swoim CV m.in. zwycięstwo z Igą Świątek w kwalifikacjach turnieju WTA w Miami w 2019 roku, od kilku miesięcy aktywnie rozwija konto na znanej platformie dla dorosłych. Jak sama mówi publikuje tam materiały "zbyt odważne na Instagram". Efekt? Szybki sukces finansowy i setki nowych subskrybentów. Sportsmenka nie ukrywa, że to dla niej łatwe i przyjemne źródło dochodu, które pozwala jej na swobodniejsze podejście do kariery. - W pierwsze dwa dni zarobiłam więcej, niż mogłam sobie wyobrazić. Jestem w szoku, ale też dumna z tego kroku - wyznała na Instagramie.

Na tym jednak nie koniec. Zawodniczka zdecydowała się pójść krok dalej i… wprowadziła opłatę za spotkania towarzyskie. Jak ujawniła, mężczyźni chcący się z nią umówić muszą najpierw wpłacić tysiąc dolarów. Powód? Jak twierdzi, ma dość marnowania czasu na niepoważne relacje. "Nie randkuję już za darmo. Jeśli chcesz się spotkać – zapłać zaliczkę. To kwestia szacunku" - napisała.

Choć wywołuje to mieszane reakcje, sama Vickery podchodzi do krytyki z dystansem. Zaznacza, że zawsze była osobą odważną, mówiła otwarcie o hejcie, którego doświadcza w sieci i nie zamierza przepraszać za swoje decyzje. - Cokolwiek robisz, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie krytykował. Skoro i tak miałabym się mierzyć z negatywnymi komentarzami, wolę przynajmniej zarabiać - tłumaczy. Vickery nie jest zresztą jedyną przedstawicielką świata tenisa, która pojawiła się na platformie dla dorosłych. Współpracę podjęli m.in. Nick Kyrgios czy Alexandre Muller, a kilka miesięcy temu dołączyła do nich także Arina Rodionova.

Sportowo Amerykanka wciąż próbuje wrócić na właściwe tory. Po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją możemy ją właśnie oglądać w kwalifikacjach do US Open, w których występuje dzięki "zamrożonemu" rankingowi. W pierwszej rundzie pokonała Anastasię Sobolevą, a w drugiej jej rywalką będzie Niemka Ella Seidel.

