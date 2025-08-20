Zabójczo piękna i utytułowana lekkoatletka zawieszona za doping! W świecie mody czuje się równie dobrze

Badanie przeprowadzono w grudniu 2024 roku, a decyzja o zawieszeniu może oznaczać faktyczny koniec jej kariery. Bech-Romanczuk nie tylko straci szansę startu we wrześniowych mistrzostwach świata, ale także ominą ją igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. To wyjątkowo bolesny cios dla 30-latki, która jeszcze niedawno zdobywała srebrny medal mistrzostw świata i uchodziła za jedną z największych nadziei Ukrainy w lekkoatletyce.

Ta najpiękniejsza piłkarka świata uwielbia Lewandowskiego. Ana Marković ma teraz problemy. Pokazała wymowne zdjęcie

Kim jest Maryna Bech-Romanczuk? Cztery lata zawieszenia za doping

Athletics Integrity Unit, jednostka odpowiedzialna za walkę z dopingiem w sporcie, dała zawodniczce możliwość skrócenia kary do trzech lat, jeśli ta przyznałaby się do winy. Bech-Romanczuk odrzuciła jednak taką opcję, twierdząc, że nie ma nic wspólnego z niedozwolonymi substancjami. Według niej podwyższony poziom testosteronu wynikał z problemów zdrowotnych i przyjmowanego leczenia. Teraz zawodniczka zapowiada apelację do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu.

Artur Szpila na dopingu?! Ujawnia okoliczności! Czy to możliwe? [WIDEO] | Andrzej Kostyra

Sama sportsmenka postanowiła zabrać głos w mediach społecznościowych. W emocjonalnym oświadczeniu podkreśliła, że przez całe życie była wierna zasadom czystej rywalizacji i nigdy nie stosowała dopingu. "To dla mnie niezwykle wyczerpujące – zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Nie mogę walczyć na dwóch frontach jednocześnie: o swoje dobre imię i o przyszłość prywatną" – napisała. Jak dodała, odmówiła podpisania dokumentów sugerujących jej winę, bo chce pozostać wierna swoim wartościom. Wkrótce ma udzielić obszernego wywiadu, w którym szczegółowo opowie swoją wersję wydarzeń.

Siatkarz kadry złapany na dopingu. Wiemy co to za substancja, klub wydał komunikat

Piękna lekkoatletka Maryna Bech-Romanczuk prężnie działa w świecie mody

Choć sportowa przyszłość Bech-Romanczuk stoi pod znakiem zapytania, zawodniczka nie zostaje bez alternatywy. Od lat buduje bowiem swoją pozycję w świecie mody i mediów społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje blisko pół miliona osób, a lekkoatletka współpracuje z ukraińskimi markami odzieżowymi i kosmetycznymi. Dzięki temu, nawet jeśli drzwi do wielkich stadionów pozostaną na lata zamknięte, Maryna wciąż ma szansę rozwijać się w innej dziedzinie i utrzymać status jednej z najpopularniejszych postaci ukraińskiego sportu.

Mistrz Polski wpadł na dopingu. Surowa kara! Czeka go wieloletnie zawieszenie

Ci sportowcy są największą dumą swoich państw! Sprawdź, czy wiesz skąd pochodzą [QUIZ] Pytanie 1 z 8 Skąd pochodzi Marit Bjørgen? Norwegia Finlandia Szwecja Następne pytanie