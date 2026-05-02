Zabrze świętuje po 54 latach! Znajdź się na zdjęciach z finału Górnik - Raków w Warszawie

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-05-02 18:29

Finał Pucharu Polski Górnik Zabrze - Raków Częstochowa dostarczył wielu emocji, ale najważniejsze - krajowy puchar po 54 latach wraca do Zabrza! Górnik wygrał 2:0 po golach Roberto Massimo i Maksyma Chłania, a wypełniony po brzegi PGE Narodowy eksplodował z radości. Czy znajdziesz się na zdjęciach kibiców z finału PP w Warszawie?

Kibice na finale Pucharu Polski: Górnik - Raków
Kibice na finale Pucharu Polski: Górnik - Raków Kibice na finale Pucharu Polski: Górnik - Raków Kibice na finale Pucharu Polski: Górnik - Raków Kibice na finale Pucharu Polski: Górnik - Raków
Galeria zdjęć 100

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 2:0 (1:0) (Massimo 32', Chłań 65')

Górnik Zabrze: Łubik - Sacek (83' Olkowski), Janicki, Josema, Janza (89' Ambros) - Kubicki, Hellebrand, Sadilek - Chłań (83' Ikia Dimi), Liseth (90' Podolski), Massimo (74' Zmrzly)

Raków Częstochowa: Zych - Dawidowicz (57' Ameyaw), Racovitan, Svarnas - Tudor, Bulat, Repka, Silva (66' Adriano) - Makuch (46' Diaby-Fadiga), Ivi Lopez (66' Rocha) - Brunes

Sędzia: Jarosław Przybył

Górnik z Pucharem Polski po 54 latach

25 lat minęło od ostatniego finału Pucharu Polski z udziałem Górnika Zabrze. Po ostatni krajowy puchar sięgnęli w 1972 roku, ale po 54 latach gablota na Górnym Śląsku znów się powiększy! Raków Częstochowa nie nawiązał do triumfów z 2021 i 2022 roku i podobnie jak w 2023 przegrał w wielkim finale na PGE Narodowym. Właściwie od pierwszego gwizdka to Górnik wyglądał na bardziej zmotywowaną drużynę, o czym najlepiej świadczy fakt, że pierwszy celny strzał Rakowa miał miejsce po 70 minutach już przy stanie 2:0. Gole na wagę historycznego triumfu strzelili Roberto Massimo i Maksym Chłań, a dziesiątki tysięcy kibiców z Zabrza eksplodowały po ostatnim gwizdku. To siódmy Puchar Polski w historii zabrzańskiego klubu!

A to nie koniec - Górnik powalczy teraz o dublet. Po 30 z 34 kolejek Ekstraklasy jest na 2. miejscu w tabeli ze stratą zaledwie 3 punktów do prowadzącego Lecha Poznań. W grze o mistrzostwo pozostaje także przegrany dzisiaj Raków, który ma trzy punkty mniej od Zabrzan i z pewnością zrobi wszystko, aby powetować sobie niepowodzenie na Narodowym. Zanim jednak powrót do ligowych zmagań, Górnik będzie świętował długo wyczekiwany triumf!

Galeria ze zdjęciami: Kibice na finale Pucharu Polski: Górnik - Raków

Kibice na finale Pucharu Polski: Górnik - Raków
Galeria zdjęć 100
