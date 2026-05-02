Jacek Magiera uhonorowany przed finałem Pucharu Polski. Poruszające chwile na PGE Narodowym

Finał Pucharu Polski Górnik Zabrze - Raków Częstochowa rozpoczął się od hołdu dla zmarłego Jacka Magiery.

Ceniony piłkarz i trener zmarł 10 kwietnia, ale kibice o nim nie zapomnieli.

Wypełnione trybuny PGE Narodowego gromkimi brawami i okrzykami uczciły pamięć Magiery.

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa. Jacek Magiera upamiętniony przed finałem PP

10 kwietnia polska piłka poniosła niewyobrażalną stratę. Jacek Magiera przedwcześnie odszedł z tego świata w wieku zaledwie 49 lat. Podczas porannego biegania doszło do nagłego zatrzymania akcji serca, a akcja ratunkowa nie przyniosła skutku. Sześć dni później w Warszawie odbył się pogrzeb byłego piłkarza i trenera, który był drugim szkoleniowcem w reprezentacji Polski Jana Urbana. Pochodzący z Częstochowy Magiera z pewnością byłby obok niego 2 maja w Warszawie, gdzie jego Raków gra w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze.

Wzruszający moment w finale Pucharu Polski. Brat Jacka Magiery był na trybunach i zobaczył to na własne oczy

Zanim rozległ się pierwszy gwizdek sędziego, cały stadion oddał cześć Magierze. Wśród ponad 50 tysięcy kibiców nie było chyba ani jednego, który nie biłby braw i nie skandowałby nazwiska zmarłego trenera. Te piękne i wzruszające obrazki na żywo przeżywał brat Magiery - znany dziennikarz Marek. Jak sam opowiadał, ten finał mieli obejrzeć wspólnie.

Zanim w piątek Jacek poszedł pobiegać do parku, napisałem do niego SMS, żeby ogarnął dla mnie i mojego syna Maćka jakieś lepsze bilety z PZPN na finał Pucharu Polski z udziałem naszego Rakowa. Odpisał, że raczej nie powinno być problemu i postara się o jakieś zaproszenia na VIP-ie - pisał w swoim felietonie Marek Magiera.

Na kolejnego SMS, aby bilety były obok siebie i mogli obejrzeć mecz razem, jego brat już nie odpisał. Uhonorowanie Jacka Magiery przed finałem PP możesz obejrzeć w załączonym wideo na końcu tekstu.

Cały Stadion Narodowy oddał hołd ku pamięci Jacka Magiery pic.twitter.com/vuTOpXnNRu— Weszło! (@WeszloCom) May 2, 2026