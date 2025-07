Zamaskowani sprawcy napadli na mieszkanie krakowskiego influencera. Wstrząsające nagranie w sieci [WIDEO]

Mieszkanie „Szalonego Reportera” zaatakowane siekierami [WIDEO]

Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak to popularny influencer, który zyskał sławę swoimi podcastami – także na wiele kontrowersyjnych tematów. W ostatnim czasie rozmawiał z mamą kontrowersyjnej freak-fighterki Sandry „Bad Girl” Staniszewskiej czy ujawniał kontrowersyjne tematy o „Dodzie”, popularnej polskiej piosenkarce. Niestety, w ostatnim czasie spotkała go bardzo przykra sytuacja.

„Szalony Reporter” relacjonował na bieżąco swój wyjazd na Tommorowland, jeden z największych światowych festiwali. W tym czasie jego mieszkanie zostało zaatakowane. W specjalnym wideo opublikowanym na platformie YouTube opowiedział szokującą historię. Nagranie „Bandyci przyszli do mojego domu – mówię stop!” dotyczy ataku na jego mieszkanie.

Po ostatnich publikacjach, mieszkanie „Szalonego Reportera” w Krakowie odwiedziło dwóch mężczyzn z siekierami, którymi próbowali przedostać się do środka. Gdy się im to nie udało, pod drzwiami wpuścili nieznaną substancję. Matysiak nie ukrywa, że jego zdaniem może być to kwas masłowy, ale sprawą zajmują się technicy z policji, którzy będą mogli stwierdzić dokładnie, czym ta substancja była.

„Szalony Reporter”: Nie wiem, co by było, gdyby weszli

Tomasz Matysiak nie ukrywa, że nie wie, co by się wydarzyło, gdyby mężczyźni dostali się do mieszkania. Nie wie, jakie zamiary mieli sprawcy, ani co chcieli osiągnąć niszcząc jego drzwi i wpuszczając substancję do mieszkania.

- To już nie jest YouTube, to już nie jest świat wirtualny. To jest prawdziwe życie – mówił w emocjonalnym wideo Matysiak.

Kim jest Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak?

Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak prowadzi swój kanał na YouTube pod nazwą „Szalony Reporter”. Pracuje także z Arkadiuszem Tańculą nad wspólnym podcastem „SZiT”.

Stoczył także kilka freak-fightowych pojedynków. „Szalony Reporter” w debiucie mierzył się z Michałem Cichym w High League, ale wcześniej miało dojść do jego starcia ze zwaśnionym Jackiem Murańskim w FAME. Stoczył także dwa pojedynki z Cezarym Gołębiewskim i Jakubem Rzeźniczakiem w CLOUT MMA.