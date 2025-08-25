Zjawiskowa libero reprezentacji Polski zachwyca kibiców. Aleksandra Szczygłowska to filar kadry na MŚ [GALERIA]

2025-08-25 14:35

Polskie siatkarki rozpoczęły walkę o tytuł mistrzyń świata. Podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Wietnam 3:1, a w poniedziałek, 25 sierpnia zagrają z Kenią. W kadrze wyrosło kilka liderek, ale uwagę kibiców coraz częściej przyciąga libero Aleksandra Szczygłowska. To zawodniczka, która stosunkowo niedawno zadebiutowała w reprezentacji, a już dziś jest jedną z postaci, na których można budować drużynę.

Aleksandra Szczygłowska najlepszy okres w karierze przeżywa w klubie. W tym roku z Developresem Rzeszów sięgnęła po historyczny dublet – mistrzostwo i Puchar Polski. Dla zespołu z Podkarpacia było to wyjątkowe osiągnięcie, bo przez pięć sezonów Developres kończył ligę na drugim miejscu, zawsze o krok od złota. Szczygłowska zdążyła już zebrać kolekcję srebrnych medali, ale w końcu mogła świętować pełnię sukcesu. W jej dorobku są też superpuchary Polski, które potwierdzają dominację rzeszowskiej drużyny w ostatnich latach.

Piękna polska siatkarka podbija serca kibiców. Ola Szczygłowska zachwyca umiejętnościami i urodą

Droga Szczygłowskiej do obecnego miejsca nie była jednak usłana różami. Karierę seniorską zaczynała w Budowlanych Toruń (2017–2018), następnie występowała w UNI Opole (2018–2020) i BKS-ie Stali Bielsko-Biała (2020–2021). Dopiero transfer do Rzeszowa okazał się przełomowy – zarówno sportowo, jak i wizerunkowo. To właśnie tam wywalczyła największe sukcesy i zyskała stabilizację, której brakowało na wcześniejszych etapach.

Polska siatkarka zachwyca odwagą, refleksem i... wdziękiem

Na boisku imponuje refleksem, odwagą i skutecznością w obronie. Poza nim – zyskuje popularność dzięki otwartości i aktywności w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 22 tysiące osób, a liczba ta stale rośnie. Szczygłowska chętnie dzieli się zdjęciami z meczów i treningów, ale pokazuje też prywatne chwile – od wyjazdów wakacyjnych po codzienne życie poza boiskiem. Kibice doceniają naturalność i bezpośredniość libero, co sprawia, że obok sportowych umiejętności zwraca uwagę również swoim wizerunkiem.

Z reprezentacją Polski libero zadebiutowała w 2022 roku i od razu trafiła na okres, w którym kadra zaczęła wracać do czołówki. Po latach przeciętności biało-czerwone zaczęły regularnie walczyć o medale – brązowe krążki w Lidze Narodów w 2023 i 2024 roku są tego dowodem. Co prawda na wielkich imprezach, jak mistrzostwa świata czy igrzyska olimpijskie, Polki zatrzymują się na ćwierćfinale, ale apetyty rosną z każdym rokiem. Czy na tych mistrzostwach świata sięgną po coś więcej?

