Zjawiskowe kule świeciły się z okazji wyjątkowej rocznicy! Marcin Gortat głównym bohaterem

Robert Szapski
2025-09-14 10:51

13 września przy Pałacu Kultury i Nauki odbyło się wyjątkowe wydarzenie z udziałem Marcina Gortata! "The Polish Hammer" jako jedyny Polak znalazł się w finale NBA. 41-latek w trakcie wydarzenia został ogłoszony, jako ambasador marki Lotto należącej do Totalizatora Sportowego. Z tej okazji powstała specjalna strefa LOTTO Basketball.

Marcin Gortat głównym bohaterem wyjątkowego show!

13 września przed Pałacem Kultury i Nauki powstała specjalna strefa LOTTO Basketball. To wydarzenie nie bez powodu zostało zorganizowane właśnie tego dnia. Wszystko przez fakt, że właśnie z "13" występował Marcin Gortat w prestiżowej lidze NBA. Były koszykarz został ambasadorem marki LOTTO należącej do Totalizatora Sportowego.

Totalizator Sportowy i marka LOTTO są mi bliskie nie tylko za sprawą sportu, który wspierają, lecz także ze względu na sposób, w jaki sposób łączą biznes z działalnością na rzecz rozwoju tej dziedziny. Z każdej złotówki przeznaczonej na gry liczbowe LOTTO 19 groszy trafia właśnie na sport, ale też na kulturę. Dzięki tym środkom mamy w Polsce dziesiątki tysięcy wybudowanych i wyremontowanych obiektów sportowych. Cieszę się, że jako ambasador marki LOTTO będę kontynuował sportową działalność przy udziale tak znamienitego partnera, jakim jest Totalizator Sportowy - powiedział Gortat.

Marcin Gortat ambasadorem marki LOTTO! Niesamowite wydarzenie w okrągłą rocznicę Totalizatora Sportowego

Totalizator sportowy od dłuższego czasu wspiera polską koszykówkę, a marka LOTTO miała już okazję współpracować z byłym koszykarzem NBA w ramach słynnego meczu Gortat Team vs NATO. Na temat współpracy z "The Polish Hammer" wypowiedział się Szymon Gawryszczak - członek zarządu Totalizatora Sportowego.

Marcin Gortat ma za sobą piękną i pełną sukcesów karierę sportową – nie tylko w Polsce, lecz także za granicą. Obecnie nadal pozostaje w sporcie, choć w innej roli – prowadzi własną fundację, która pomaga spełniać marzenia młodym ludziom, założył szkołę sportową, a także wspiera różnego rodzaju inicjatywy promujące aktywność fizyczną. Jego postawa i działalność doskonale rezonują z wartościami Totalizatora Sportowego, dlatego jestem dumny, że mogę powitać Marcina Gortata w sportowej rodzinie naszej firmy - zaznaczył Gawryszczak.

Wydarzeniu towarzyszyła niesamowita ekspozycja kul LOTTO, które zostały podświetlone od wewnątrz i wyeksponowane po około 8-10 na każdą stronę Mostu Świętokrzyskiego.

