Kariera Roberta Lewandowskiego zbliża się do końca, a wiek i spadająca forma zwiastują zmiany finansowe.

Mimo wysokich zarobków, polski napastnik musiał zaakceptować obniżki wynikające z zapisów kontraktowych.

Choć kontrakt z Barceloną wygasa, Lewandowski jest gotów na znaczące ustępstwa, by pozostać w klubie.

Jaka przyszłość czeka "Lewego" i czy szejkowie z Arabii Saudyjskiej mają dla niego promocyjną ofertę?

Gigantyczne zarobki i... gigantyczny podatek

Dla wielu piłkarzy skończenie 35 lat to oznaka spadku formy i coraz chudszego portfela. A jak sprawy się mają w przypadku Roberta Lewandowskiego, który przecież w tym roku skończy już 38 lat? Biedować oczywiście nie będzie, ale najlepsze finansowo lata ma już zdecydowanie za sobą.

To był dla niego sezon pełen sprzeczności. Momentami osiągał formę strzelecką jak za dawnych lat, ale chwilami kompletnie ją zatracał i miał długie serie bez gola. Musiał też pogodzić się z obniżką zarobków, ale nie spowodowaną słabszą formą. Takie zapisy miał po prostu w kontrakcie. I tak w sezonie 2022/23 zarabiał 20 mln euro (85 mln zł), w sezonie 2023/24 – 26 mln euro (110 mln zł), 2024/25 – 32 mln euro (136 mln zł), a w obecnym – znów 26 mln euro (110 mln zł).

Jeśli chodzi o zarobki Roberta Lewandowskiego, rok 2025 musimy zatem podzielić na dwie części. Pierwsza połowa to 16 mln euro, a druga – 13. W sumie jest to 29 mln euro, czyli 125 mln zł. I tu ważna informacja: wszystkie te kwoty są brutto, co w przypadku Hiszpanii ma kolosalne znaczenie. Fiskus w tym kraju jest nieubłagany i od najbogatszych pobiera 50-procentowy podatek. Dochód Lewandowskiego skurczy się zatem o połowę.

Co dalej z Lewandowskim? Zostanie w Barcelonie jako rezerwowy?

Wciąż nie wiadomo, co dalej z kapitanem reprezentacji Polski. Po tym sezonie jego kontrakt z Barceloną się kończy, a z otoczenia piłkarza można usłyszeć, że bardzo chciałby pozostać w „Dumie Katalonii”. Nawet za cenę znacznie mniejszej wypłaty oraz słabszej pozycji w zespole.

Mówiąc wprost – Lewandowski zaakceptowałby rolę rezerwowego napastnika, którą – de facto – z tygodnia na tydzień pełnił już w drugiej części roku 2025. Przy będącym w tak wyśmienitej formie Ferranie Torresie, który dodatkowo jest o 12 lat młodszy, o grę w pierwszym składzie będzie bardzo trudno.

Łakomy kąsek na rynku transferowym

Lewandowski, wyceniany dzisiaj około 9 milionów euro, wciąż może być jednak łakomym kąskiem na rynku transferowym. Oczywiście głównym powodem jest wciąż gorące nazwisko, ale też… promocyjna cena. Na koniec sezonu Polak będzie kosztował okrągłe 0, więc dla potencjalnych kontrahentów wyzwaniem może być tylko kwota kontraktu z piłkarzem. Dla arabskich szejków zapewne nie będzie to poprzeczka nie do przeskoczenia. Chyba że Barcelona zdecyduje, że jednak chce go dalej na Camp Nou...

