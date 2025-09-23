Zobacz, jak polskie lekkoatletki podbijają Tokio. Po zawodach ruszyły na ramen i zakupy! [ZDJĘCIA]

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
Paweł Skraba
2025-09-23 11:38

Mistrzostwa świata w Tokio dobiegły końca. Dla polskich lekkoatletek oznacza to nie tylko koniec sportowej rywalizacji, ale także… koniec rygorystycznej diety i reżimu treningowego. Czas na zasłużone nagrody! Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda i Adrianna Sułek-Schubert postanowiły w pełni wykorzystać ostatnie chwile w Japonii, ruszając na podbój lokalnych sklepów i restauracji. Co przywiozą do Polski i jakie smaki podbiły ich serca?

  • Polskie lekkoatletki, po wyczerpujących Mistrzostwach Świata w Tokio, w końcu mogły zrzucić dietetyczne i treningowe okowy.
  • Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda i Adrianna Sułek-Schubert wykorzystały ostatnie chwile w Japonii na kulinarną rozpustę i zakupy.
  • Ramen, pierożki gyoza i japońskie słodycze podbiły podniebienia zawodniczek, a Ewa Swoboda musiała dokupić walizkę na pamiątki.
  • Jakie jeszcze smaki i skarby przywiozą do Polski nasze sportsmenki?

Kulinarna rozpusta. Zamiast diety – ramen i pierożki gyoza

Po tygodniach wyrzeczeń i pilnowania każdego posiłku, nasze zawodniczki w końcu mogły pozwolić sobie na odrobinę luzu. Natalia Bukowiecka, która w Tokio zajęła 4. miejsce w finale na 400 metrów, choć na co dzień unika kulinarnych eksperymentów, w Tokio znalazła swoje ulubione smaki.

- Po startach zazwyczaj sięgam po czekoladowego croissanta. Tutaj bardzo smakują mi onigiri z łososiem. To bardzo spoko jedzonko - opowiada Natalia Bukowiecka. - Chociaż bardzo zachęcają mnie te japońskie zupki instant. Bardzo mam na nie ochotę, ale w trakcie startów najczęściej sięgam po proste rzeczy. Podczas mistrzostw często sięgałam też po japońskiego snickersa - dodaje.

Na japońskie specjały skusiła się również Adrianna Sułek-Schubert, która przyznała, że jej dieta w ostatnich tygodniach była wyjątkowo monotonna.

- Nie jestem największą fanką japońskiej kuchni, najbardziej kocham polską, ale są takie potrawy, których trzeba spróbować i ramen jest jednym z nich - mówi Adrianna Sułek-Schubert. - W ostatnich tygodniach moja dieta była bardzo uboga. Jadłam ryż, kurczaka, jajka, trochę borówek. Dlatego ramen zjadłam ze smakiem, ale bardzo smakowały mi również pierożki gyoza, bo kocham pierogi - wyjaśnia.

Pamiątki, błyskotki i... dodatkowa walizka

Tokio to prawdziwy raj dla miłośników zakupów, o czym szybko przekonała się Ewa Swoboda. Lista pamiątek dla rodziny i znajomych była tak długa, że sprinterka musiała podjąć radykalne kroki.

- Musiałam dokupić dodatkową walizkę, żeby zabrać wszystkie pamiątki, które obiecałam znajomym i rodzinie. Najczęściej są to magnesy i różne produkty spożywcze - przyznaje Ewa Swoboda. - Ja bardzo lubię błyskotki, szczególnie złote, a takich w hotelowym sklepie z pamiątkami nie brakowało. Jak przystało na kocią mamę, musiałam sobie coś kupić z wizerunkiem kota - śmieje się.

Plany zakupowe miała również Natalia Bukowiecka, która postawiła na słynne japońskie kosmetyki.

- Po mistrzostwach zostajemy z Konradem w Japonii, żeby lepiej poznać ten kraj. Mam też upatrzone japońskie kosmetyki, które są bardzo popularne i na pewno przywiozę je do Polski - zapowiada.

Na koniec kulinarnych przygód Adrianna Sułek-Schubert zdecydowała się na odważny krok i zamówiła deser "w ciemno", co okazało się strzałem w dziesiątkę.

- Zamówiłam go w ciemno w tokijskiej kawiarni. Kiedy wybierałam pozycję z menu tak naprawdę nie wiedziałam co otrzymam. Dostałam ogromną porcję lodu pokrytego musem truskawkowym i śmietanką - wspomina z uśmiechem.

Jak widać, po ciężkiej pracy na stadionie, nasze lekkoatletki w pełni zasłużyły na chwilę relaksu i przyjemności.

Galerię ze zdjęciami naszych pięknych lekkoatletek możecie zobaczyć poniżej

Bukowiecka, Swoboda i Sułek na zakupach w Tokio
15 zdjęć
