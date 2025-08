Żona gwiazdora Crvenej Zvezdy rozpala do czerwoności. Fani za nią szaleją

Już dzisiaj (6 sierpnia) Lech Poznań rozpocznie dwumecz z Crveną Zvezdą w 3. rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów UEFA. Po wyeliminowaniu islandzkiego Breidabliku mistrzowie Polski są już pewni występów co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji, ale wciąż marzą o awansie do najbardziej prestiżowej Ligi Mistrzów. Los nie był jednak łaskawy, bo już teraz zmierzą się z mistrzem Serbii, w którego składzie aż roi się od gwiazd. Za tą największą należy uznać Marko Arnautovicia, który w poprzednim sezonie doszedł z Interem aż do finału LM! Latem przeniósł się jednak do Belgradu.

Lech poznał potencjalnego rywala w ostatniej rundzie el. Ligi Mistrzów! Wyniki losowania

Marko Arnautović i jego piękna żona Sarah

W poprzednim sezonie reprezentant Austrii, którego dobrze pamiętamy z ostatniego Euro 2024, rozegrał w Interze 28 meczów, ale zaliczył w nich tylko 908 minut (tyle daje 10 występów po 90 min - red.). Nic dziwnego, że postanowił poszukać miejsca, w którym znaczyłby więcej. Padło na Crveną Zvezdę, a w Serbii oczekuje się po nim naprawdę wiele. Oby nie odczuł tego Lech, choć inne zdanie z pewnością ma żona Arnautovicia - Sarah.

Małżonkowie są w sobie zakochani od lat i wychowują wspólnie dwie córki - Emilię i Alicię. Cała rodzina otwiera w Belgradzie nowy rozdział, a już przywitanie przez fanatycznych kibiców Crvenej przyprawiło Arnautoviciów o ciarki. Sarah relacjonowała wszystko w mediach społecznościowych, gdzie ma spore grono fanów. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 15 tysięcy użytkowników, a wielu z nich zachwyca się urodą kobiety.

Marko Arnautović postraszy Lecha Poznań. Wspiera go piękna żona z polskimi korzeniami

Nie każdy wie jednak, że Sarah Arnautović ma polskie korzenie! Jej panieńskie nazwisko to Lizakowski, co dodaje ciekawy kontekst do rywalizacji Crvenej z Lechem. Więcej zdjęć jednej z pięknych WAGs znajdziesz w powyższej galerii. Początek pierwszego meczu Lech Poznań - Crvena Zvezda już dzisiaj o godzinie 20:30.