Żona Rzeźniczaka pokazała się w samej bieliźnie. Piłkarz aż nie wytrzymał po zobaczeniu Pauliny

2025-09-29 13:55

Jakub Rzeźniczak jest już na ostatniej prostej piłkarskiej kariery, ale dalej budzi spore zainteresowanie w świecie show-biznesu. Z żoną Pauliną tworzy jedną z najgorętszych polskich par. Ostatnio ukochana Rzeźniczaka dała o sobie znać, publikując zdjęcia w samej bieliźnie! Piłkarz wymownie skomentował fotografie małżonki.

Życie miłosne i rodzinne Jakuba Rzeźniczaka od lat budzi sporo emocji. Były piłkarz m.in. reprezentacji Polski i Legii Warszawa ma za sobą wiele burzliwych historii, ale od kilku lat cieszy się szczęściem u boku żony Pauliny. Para wzięła ślub w listopadzie 2022 roku i od tamtej pory funkcjonuje w świecie show-biznesu. 38-latek już wcześniej stał się celebrytą, choć nadal gra w piłkę na niższym poziomie - obecnie w Mazurze Radzymin z "okręgówki". Rzeźniczakowie wspólnie wychowują też córeczkę Antoninę, która urodziła się w lutym 2024 roku.

Paulina Rzeźniczak
25 zdjęć

Paulina Rzeźniczak w bieliźnie. Jakub aż nie wytrzymał

Małżonkowie obszernie dzielą się swoim życiem w mediach społecznościowych. Tylko na Instagramie profil Pauliny Rzeźniczak obserwuje ponad 160 tysięcy użytkowników! Z kolei Jakuba ponad 230 tysięcy, co pokazuje, ile osób śledzi losy tej głośnej pary. A teraz znów będzie o niej głośno, bo Paulina rozpaliła internet zdjęciami w samej bieliźnie.

"Któregoś pięknego razu, gdy pomalowały i uczesały mnie moje Cudowne" - napisała pod serią gorących zdjęć, wspominając którąś z minionych sesji, gdy miała specjalny makijaż i dokładnie zadbaną fryzurę. Ten wpis wzbudził zachwyt wielu fanów, a przede wszystkim jej męża.

"Wooooooow co tu się wydarzyło! Dzwonię po straż pożarną!" - skomentował Rzeźniczak żartobliwie efektowne zdjęcia żony na Facebooku. Na tym zresztą nie skończył, bo komentarz zamieścił również pod tym samym postem na Instagramie.

"Mam w domu cud!" - napisał krótko na tym portalu, ciesząc się swoim szczęściem. Więcej zdjęć Pauliny Rzeźniczak znajdziesz w powyższej galerii.

