Aż do 250 zł w ramach nowej promocji Banku Pekao S.A., sieci Żabka i Visa

Akcja promocyjna wystartowała 16 marca 2023 r. i potrwa do 15 maja br. Jeśli się pośpieszysz, możesz być jedną z 24 tys. osób, które otrzymają bon na 50 zł do wykorzystania w sklepach sieci Żabka (liczba bonów jest ograniczona). Wystarczy otworzyć online Konto Przekorzystne z kartą debetową Visa i spełnić kilka warunków.

Młodzi w Banku Pekao zyskują podwójnie

W ubiegłym roku ponad 100 tys. osób założyło konto na selfie w banku Pekao – to ponad dwa razy więcej niż w roku 2021! Co ciekawe, aż 54 proc. rachunków zakładanych online należy do osób w wieku 18-26 lat, którzy chętnie korzystają z aplikacji mobilnych. W ramach nowej akcji promocyjnej młode osoby do 26. r.ż. będące w Pekao odnoszą podwójne korzyści! Nie tylko korzystają bezpłatnie z Konta Przekorzystnego, karty i wypłat z bankomatów na całym świecie, ale także otrzymują atrakcyjne nagrody za założenie konta na selfie (można to zrobić za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay).

Konto Przekorzystne – to się opłaca!

Co należy zrobić, aby skorzystać z oferty promocyjnej Banku Peako?

Załóż Konto Przekorzystne – z kartą debetową Visa. Podpisz umowę o bankowość elektroniczną Pekao24 (w tym na aplikację PeoPay). Zaloguj się do Pekao24 i do aplikacji PeoPay.

Po spełnieniu tych 3 warunków – otrzymasz od Banku Pekao S.A. 50 zł oraz bon o wartości 50 zł na zakupy w Żabce. Proste, prawda?

i Autor: Materiał prasowy

Jak założyć konto?

Konto Przekorzystne możesz założyć łatwo i wygodnie. W tym celu wejdź na stronę internetową https://www.pekao.com.pl/konto/ i „na selfie” w aplikacji PeoPay. Założenie konta i jego obsługa są całkowicie darmowe. Przysługują ci również dwie darmowe wypłaty gotówki z obcych bankomatów w Polsce, jeśli co miesiąc na twój rachunek wpłynie jednorazowo min. 500 zł, a w poprzednim miesiącu kalendarzowym wykonasz przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową, wydaną przez Bank Pekao S.A. Dla osób w wieku nieprzekraczającym 26. r.ż. te usługi są bezwarunkowo darmowe.

Zgarnij dodatkowe 150 zł z kartą Visa

Jeśli chcesz w pełni skorzystać z benefitów w ramach promocji i zgarnąć dodatkowe 150 zł, wystarczy że w każdym z 3 miesięcy kalendarzowych – następujących po miesiącu, w którym zostało założone Konto Przekorzystne – wykonasz min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą Visa. Wówczas na twój rachunek co miesiąc będzie wpływało 50 zł. Termin wpłat zależy od dnia przystąpienia do promocji.

Kto może skorzystać z promocji?

– Promocją „Przekorzystnie z kartą Visa” rozpoczynamy współpracę z siecią sklepów Żabka. Chcemy być tam, gdzie są osoby młode, dla których innowacje i wygodne rozwiązania idą w parze, a takie są Żabka, Pekao S.A. oraz Visa […] – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A.

Udział w promocji „Przekorzystnie z kartą Visa” mogą wziąć osoby, które w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 15 marca 2023 r. nie były posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku Pekao S.A. Szczegóły promocji dostępne są na stronie Banku Pekao S.A.