Dzielimy się radością – jubileusz Kasy Stefczyka

Urodziny i jubileusze to radosne chwile, które warto świętować hucznie i uroczyście. Obchody 30. rocznicy powstania Kasy Stefczyka trwają cały rok i na tę okazję Kasa zaplanowała wiele ciekawych inicjatyw. Jedną z nich był koncert symfoniczny „Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert”, którego można była wysłuchać w Filharmonii Częstochowskiej oraz Katedrze w Pelplinie. Inspiracją do powstania kompozycji stały się treści dzieł stworzonych przez trzech utalentowanych Polaków: Stanisława Wyspiańskiego, Franciszka Stefczyka oraz Zbigniewa Herberta. Z pozytywnym odbiorem melomanów spotkała się oprawa wizualna koncertów. Pojawiły się w niej animacje nawiązujące do witraży Stanisława Wyspiańskiego. Całości dopełniło „Przesłanie Pana Cogito” Zbigniewa Herberta.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także Wielka Loteria Urodzinowa Kasy Stefczyka. Choć zwykle to jubilata odwiedza się z prezentami, Kasa Stefczyka postanowiła odwrócić tę tradycję i z okazji swojej trzydziestki obdarować klientów. Była to dobra okazja, by podziękować im za wiele lat obecności w Kasie. W Wielkiej Loterii Urodzinowej można było wygrać aż 1000 cennych nagród. Wielu szczęśliwców otrzymało m.in. sokowirówki, słuchawki, ekspresy do kawy, wielofunkcyjne roboty kuchenne, grille elektryczne oraz wiele nagród pieniężnych. W finale wylosowano laureatkę nagrody głównej, która otrzymała czek w wysokości 30 000 zł. W loterii udział wzięło w sumie aż 18 763 osób, które zakręciły kołem i dały sobie szansę na zdobycie jednej z nagród rzeczowych bądź nagrody pieniężnej.

– 30 lat działania Kasy Stefczyka potwierdza, że ważne jest pomaganie innym. My skupiamy się na działaniach edukacyjnych i społecznych. Cieszymy się, że w wiele inicjatyw angażują się pracownicy naszych placówek. Oprócz tego wspieramy kulturę, sztukę i sport – mówi Samanta Lech, Menager ds. Marketingu Kasy Stefczyka.

Kasa Stefczyka wraz z Fundacją Stefczyka wspierają także lokalne wspólnoty. Szczególnie ważne jest sprawianie radości dzieciom, które lubią uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach familijnych. Przykładami tego typu akcji są np. Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży, którego celem była zbiórka środków na leczenie 10-letniej Zuzi, Festyn dla Adasia w Lidzbarku Warmińskim, piknik rodzinny organizowany przez Fundację Benedyktyński Zakątek w Dęblinie, spotkanie wielkanocne dla dzieci przebywających na Oddziale Hematologiczno-Onkologicznym w Szpitalu Dziecięcym w Białymstoku oraz ich rodzin wraz z Fundacją „Bajkowa Fabryka Nadziei”, różne działania Fundacji Korczaka „Kochaj i dawaj przykład” i wiele innych.

W tym roku Kasa Stefczyka otrzymała także Nagrodę 30-lecia, którą wręczono na XXXI Konferencji SKOK zorganizowanej pod hasłem „SKOK w nową dekadę”. Podczas wydarzenia prezes Krajowej SKOK Rafał Matusiak zauważył, że atutem spółdzielczych kas jest nie tylko działalność finansowa.

– Nasza misja opiera się na podstawowych i uniwersalnych wartościach. Dlatego w naszej działalności nie skupiamy się tylko na sektorze finansowym, ale wspieramy wydarzenia, inicjatywy, wydawnictwa, które służą popularyzowaniu polskiej kultury i historii – przypomniał prezes Rafał Matusiak.

Oprócz tego Kasie Stefczyka przyznano tytuł SUPER MARKA 2023 – Jakość, Zaufanie, Renoma w kategorii instytucje finansowe oraz dodatkowe, specjalne wyróżnienie POLSKA DOBRA MARKA 2023. Wyróżnienia te przyznaje się w oparciu o wyniki badań konsumenckich przeprowadzonych przez redakcje „Forum Biznesu” oraz „Biznes Trendy”, które sprawdzają m.in.: pozycję rynkową marki i stopień zaufania konsumentów.

Dziękujemy, że jesteście z nami i od trzydziestu lat wspieracie rozwój Kasy Stefczyka. To dzięki Wam patrzymy w przyszłość z radością i optymizmem.

