GMINA NAJNIŻSZYCH ZAROBKÓW W POLSCE. „ZAROBKI ŚMIESZNE” „TU MOŻNA SIĘ DOROBIĆ TYLKO GARBA!”| KOMENTERY

Ile można zarobić w Zawoi? „W tartaku minimalną”, przekonywał mieszkaniec tej największej pod względem powierzchni i najdłuższej wsi w Polsce. „W sklepie minimalną”, dodała mieszkanka. „Chyba że na pół etatu, to pół minimalnej”, śmiała się. „Tu na wsi to jest biednie. Można zarobić trzy tysiące!”, przekonywała kolejna mieszkanka Zawoi. „Ja na przykład tutaj za jeden dzień stania, to mam 100 złotych”, mówiła kobieta, która sprzedaje przy drodze górskie sery. „Tutaj to można się dorobić garba”, stwierdziła smutno jej koleżanka. „W górach pięknie, ale trudno żyć. Zawsze było ciężko i ubogo”, stwierdził mężczyzna, który pracuje na tartaku. „Jest tu Królowa Beskidu? Stoi Babia Góra? Jak byłem mały, to mi mówili, że jak się wy zestarzejecie, to będzie drugie Zakopane w Zawoi. No i ja się zestrzałem, a drugiego Zakopanego jak nie było, tak nie ma!”, skwitował emeryt.„Wielu przedsiębiorców po prostu wykorzystuje ten teren, że jest ciężko o pracę i nie ma szans wywrzeć na przedsiębiorcy, żeby te zarobki były większe”, mówił mężczyzna, według którego jedynym sposobem na podnoszenie pensji w Zawoi i w Polsce jest wzrost wynagrodzeń minimalnych.

Na wyższe pensje minimalne ma wpływ także prawodawstwo Unii Europejskiej. W 2022 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która zobowiązuje państwa Wspólnoty do ustalania płacy minimalnej z uwzględnieniem kosztów życia i siły nabywczej. W chwili uchwalenia dyrektywy płaca minimalna w Polsce wynosiła 3010 zł brutto. dziś to już ponad 4800 zł, a od przyszłego roku ma ona wzrosnąć do 4950 zł. Unia nie ustala wysokości minimalnego wynagrodzenia, ale wyznacza zasady, które mają sprzyjać wzrostowi płac. Kolejne unijne przepisy dotyczą jawności wynagrodzeń. Ich celem jest większa przejrzystość płac i ograniczanie nierówności, w tym różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.