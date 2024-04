Największy w Polsce projekt edukacji ekologicznej

Jakie części można kupować używane i kiedy warto to robić?

Elektrośmieci to odpady niebezpieczne. Zawierają mnóstwo szkodliwych substancji, np.: rtęć, freon, azbest, kadm czy związki bromu, które po wydostaniu się z zardzewiałej lodówki, stłuczonego kineskopu telewizora lub rozbitych świetlówek mogą przeniknąć do gleby, wód gruntowych czy powietrza. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie. Tymczasem oddając zepsuty lub niepotrzebny sprzęt do punktów zbierania albo korzystając z usługi odbioru dużych elektrośmieci z domu masz pewność, że substancje toksyczne zostaną zabezpieczone. W dodatku kompletne, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne stanowią źródło wielu surowców m.in. złota, srebra, miedzi i aluminium, które można ponownie wykorzystać. Ich ilości są jednak śladowe, a odzyskuje się je stosując różne procesy chemiczne. Dlatego pod żadnym pozorem nie powinieneś robić tego sam. Pamiętaj! Im więcej odzyskanych surowców, tym mniejsze ich wydobycie, a więc i degradacja środowiska naturalnego.

Ochrona środowiska i edukacja

„Moje miasto bez elektrośmieci” to największy w Polsce program łączący zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z edukacją ekologiczną. W zasięgu działań edukacyjnych programu znalazł się już co czwarty Polak, a bezpośrednio w programie uczestniczyło prawie 5,5 tys. szkół i przedszkoli oraz instytucji i organizacji, takich jak np.: domy kultury, biblioteki, świetlice, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, sołectwa, fundacje i stowarzyszenia.

Uczestnicy nie tylko mają zapewniony dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, materiałów do promocji zbiórek, ale przede wszystkim mogą korzystać z autorskiego Funduszu Oświatowego, który zasilany jest całkowicie ze zbiórek elektrośmieci.

Dotychczas w ramach programu zebrane zostało ponad 6,5 mln kg elektrośmieci, dzięki czemu ElektroEko przekazało uczestnikom projektu nagrody o łącznej wartości przekraczającej 2 mln zł!

Wymień elektrośmieci na nagrody

Fundusz Oświatowy jest kluczowym elementem programu „Moje miasto bez elektrośmieci” dającym jego uczestnikom możliwość uzyskania dodatkowego finansowania swoich statutowych celów. Każda zebrana 1 tona zużytego sprzętu to 600 zł na dowolnie wybrany sprzęt, pomoce dydaktyczne czy wyposażenie!

Jeśli np. bibliotece lub fundacji potrzebne są nowe pozycje książkowe, drukarka czy inne wyposażenie, na zakup którego nie ma własnych środków finansowych, może organizować zbiórki elektrośmieci od mieszkańców. Zebrany sprzęt zostanie odebrany bezpłatnie, zaś uczestnik programu otrzyma punkty Funduszu Oświatowego (1 punkt za każdy zebrany kilogram elektrośmieci), które wymieni na wymarzone wyposażenie.

Program powstał z myślą o placówkach oświatowych - przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, ale i też uczelniach wyższych. Obecnie do programu dołączać mogą także instytucje i organizacje, jak domy kultury, biblioteki, kluby sportowe, szkoły tańca, świetlice, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, sołectwa, DPS-y, fundacje, stowarzyszenia, ale także spółdzielnie mieszkaniowe, bursy czy teatry. Mogą do niego dołączyć także firmy. Żeby wspierać uczestników wystarczy, że firma zgłosi odbiór zużytego sprzętu za pośrednictwem strony www.elektroniczne-odpady.pl i w formularzu zgłoszenia odbioru wpisze NIP uczestnika, któremu chce przekazać punkty za odebrane elektrośmieci (1 kg ZSEE = 1 punkt).

Przystąp do programu „Moje miasto bez elektrośmieci”!

Znajdziesz tu najlepszą ofertę na rynku – aż 600 zł za tonę elektrośmieci na dowolnie wybrane wyposażenie, do tego minimalna masa zbiórki jest najniższa – 250 kg na terenie całej Polski, zaś w samej Warszawie tylko 50 kg.

Autorski Fundusz Oświatowy to realne wsparcie finansowe dla uczestników programu. Tylko w ubiegłym roku odebrali oni nagrody o łącznej wartości przekraczającej 650 tys. zł.

Otrzymasz bezpłatne materiały do promocji zbiórek - banery na ogrodzenia, plakaty, ale także kartonowe opakowania na drobne elektrośmieci, kartonowe opakowania na zużyte baterie. Dzięki temu wypromowanie zbiórki będzie łatwiejsze, a efekty zbierania – większe.

Jak dołączyć do programu?

Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny online na stronie www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl i rozpocząć akcję zbierania.

Po przesłaniu zgłoszenia, na adres e-mail koordynatora zostaną wysłane dane do Indywidualnego konta uczestnika. Dzięki temu koordynator będzie mógł zamawiać: bezpłatne pakiety do promocji zbiórek, kartonowe opakowania na drobne elektrośmieci oraz zużyte baterie, bezpłatne odbiory zebranego sprzętu, sprawdzać saldo punktowe czy wymieniać punkty na nagrody, a także korzystać z materiałów edukacyjnych specjalnie przygotowanych przez ElektroEko.

Chcesz wiedzieć więcej o programie? Wyślij e-mail: [email protected] lub zadzwoń - 509 856 509. Zajrzyj też na stronę www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.