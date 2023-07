PKO Bank Polski już przyjmuje wnioski w ramach rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%

Wyniki Lotto z 04.07.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Najbliższa sobota otwarta dla klientów

Wnioski można składać w516 oddziałach PKO Banku Polskiego, które prowadzą obsługę hipoteczną oraz w sieci agencji i pośredników współpracujących z bankiem. Dodatkowo oddziały będą obsługiwały klientów w najbliższą sobotę, 8 lipca, w godzinach 10–14. Można umówić się na wizytę w placówce przez formularz kontaktowy lub serwis internetowy iPKO lub po prostu przyjść do oddziału, który obsługuje kredyty hipoteczne. Lista placówek znajduje się na stronie banku www.pkobp.pl.

– Rządowy program Bezpieczny kredyt 2% jest dobrym rozwiązaniem dla osób planujących zakup pierwszej nieruchomości i wprowadzi realne zmiany w dostępności do kredytów hipotecznych – mówi Dariusz Szwed, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu.

– Spodziewamy się dużego zainteresowania i jesteśmy na to dobrze przygotowani. PKO Bank Polski od zawsze angażuje się w rozwiązania przygotowywane przez BGK, które ułatwiają młodym ludziom kupno pierwszego mieszkania – podkreśla.

Atrakcyjne warunki w PKO Banku Polskim

Kredyt hipoteczny na zakup pierwszego mieszkania jest przyznawany z obniżonym oprocentowaniem. Dopłaty do rat będą realizowane przez pierwsze 120 pełnych rat kapitałowo – odsetkowych spłacanych zgodnie z harmonogramem. Od 3lipca PKO Bank Polski udostępnił produkt na atrakcyjnych warunkach, w ramach których klientom zostanie zaproponowane obniżenie oprocentowania w pierwszym 5-letnim okresie obowiązywania stałej stopy. Podczas korzystania z dopłat, kredyt spłacany jest w ratach malejących, a po zakończeniu dopłat – w ratach równych. Jednak – jeśli klient będzie chciał – może złożyć wniosek i dalej spłacać kredyt w ratach malejących. W najbliższych dniach na stronie internetowej PKO Banku Polskiego poświęconej Rządowemu programowi Bezpieczny kredyt 2% pojawi się kalkulator zdolności kredytowej oraz kalkulator raty. Za pomocą pierwszego rozwiązania klient będzie mógł oszacować swoją zdolność kredytową, a drugie narzędzie posłuży do wyliczenia przybliżonej raty wraz z dopłatą. Nie dadzą one ostatecznej odpowiedzi na pytanie, ile i na jakich warunkach klient będzie mógł zaciągnąć kredyt w ramach Rządowego programu Bezpieczny kredyt 2%, ale pomogą w oszacowaniu tych wartości.

Jak ubiegać się o kredyt

Aby ubiegać się o preferencyjny kredyt, klient potwierdza spełnienie warunków oświadczeniem, m.in., że:

nie ma prawa własności do mieszkania lub domu,

nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu,

w ciągu ostatnich 3 lat i na moment złożenia wniosku nie jest i nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego (przeznaczonego na zakup mieszkania lub domu).

W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, klient może stracić dopłaty, podobnie jak w przypadku m.in. wynajęcia, sprzedaży nieruchomości lub niewprowadzenia się do domu lub mieszkania w ciągu dwóch lat od nabycia prawa własności lub zgłoszenia zakończenia budowy.

W okresie obowiązywania dopłat do rat, kredyt oprocentowany będzie według stałej stopy procentowej, którą bank ustala na 5 lat. W przypadku tego programu nie obowiązuje limit ceny za 1m2. Program potrwa do 2027 r.

Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.pkobp.pl/lp/ kh/bezpieczny-kredyt

Warunki rządowego programu Bezpiecznego Kredytu 2%:

KWOTA KREDYTU I WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Kredyt może wynieść do 500 tys. zł dla singli i 600 tys. zł dla małżeństw, par wychowujących przynajmniej jedno wspólne dziecko i singla z dzieckiem. Dla osób chcących kupić nieruchomość z wkładem własnym wprowadzono maksymalną kwotę wkładu - 200 tys. zł. To oznacza, że, łączna wartość nieruchomości, którą będzie można kupić to 700 tys. zł dla singli i 800 tys. dla rodziny.

WKŁAD WŁASNY DO KREDYTU

Nie jest wymagany. Klient może skorzystać z gwarancji BGK, aby uzyskać kredyt bez wkładu własnego. Wkład własny nie powinien pochodzić z innego kredytu. Przy budowie domu jednorodzinnego wkład własny może zostać przeznaczony na zakup gruntu pod zabudowę.

WARUNEK WIEKU

Z oferty może skorzystać osoba, która nie ukończyła 45 lat, z tym, że w przypadku, gdy kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego dziecka, wystarczy, że 45 lat nie ukończyło jedno z nich.

PRZEZNACZENIE KREDYTU

Kredyt można przeznaczyć na: zakup mieszkania albo domu z ewentualnym wykończeniem, budowę i wykończenie domu oraz zakup działki budowalnej pod budowę domu.

TRZEBA SIĘ WPROWADZIĆ

Kredytobiorca jest zobowiązany do wprowadzenia się do zakupionego z kredytu mieszkania w ciągu dwóch lat od nabycia nieruchomości lub zgłoszenia zakończenia budowy.

