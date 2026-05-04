Święto ludzi ognia

Hutnik to zawód z długą historią

– Pierwsze ślady jego rozwoju sięgają nawet 5 tysięcy lat wstecz, a na terenach dzisiejszej Polski działalność hutnicza była obecna już w IV wieku przed naszą erą. To był moment przełomowy dla ludzkości, która odeszła od epoki kamienia wchodząc na ścieżkę rozwoju cywilizacji.

Pod opieką św. Floriana

Współczesne hutnictwo opiera się na nowoczesnych technologiach, automatyce i zaawansowanych systemach bezpieczeństwa. Dla hutników bardzo ważna jest jednak tradycja.

Patronem górników jest Florian – to on czuwa nad bezpieczeństwem ludzi, którzy płynnemu, rozjarzonemu metalowi nadają perfekcyjne kształty miedzianych katod, walcówki, granulatu, złotych czy srebrnych sztabek.

Św. Florian urodził się ok. 250 r. w rzymskiej prowincji Ceti, był ofi cerem armii cesarza Dioklecjana. Zginął śmiercią męczeńską 4 maja 304 r., broniąc prześladowanych chrześcĳan. Nieprzypadkowo więc Dzień Hutnika przypada właśnie 4 maja. Pierwszy Dzień Hutnika w KGHM odbył się w 1951 r. – w chwili uruchomienia Huty Miedzi Legnica, która zapoczątkowała rozwój hutnictwa miedziowego na Dolnym Śląsku.

Hutnicze tradycje wciąż żywe

Czarny i pomarańczowy – barwy hutnicze KGHM – są nie tylko elementem munduru. Czerń nawiązuje do rudy i głębi kopalń, symbolizując rozwagę i mądrość. Kolor miedziany przypomina ogień i roztopiony metal – esencję pracy przy piecach hutniczych.

W Dniu Hutnika mężczyźni-pracownicy KGHM spotykają się w karczmie piwnej. To biesiada o kabaretowym charakterze, w której humor i dystans do hierarchii idą w parze z jasno określonymi zasadami. Panie z KGHM idą na babski comber – to kobiecy odpowiednik karczmy piwnej. Świętuje się tu, bierze udział w zabawach i konkursach, a całość ma satyryczną konwencję. Oba wydarzenia od lat pełnią istotną rolę integracyjną, wzmacniając więzi w środowisku pracy.

Potencjał trzech hut KGHM jest jednym z największych światowych liderów branży metalurgicznej. Zawdzięcza to mocom produkcyjnym trzech hut miedzi: HM Głogów, HM Legnica i HM Cedynia. Wszystkie znajdują się na Dolnym Śląsku. W hutach KGHM pracuje ponad 3600 osób. KGHM jest największym producentem miedzi w Europie i należy do elitarnego grona 10 największych producentów miedzi na świecie. Spółka znajduje się w ścisłej czołówce światowych producentów srebra. W tegorocznej edycji rankingu „World Silver Survey 2026” Grupa KGHM po raz kolejny uplasowała się na drugim miejscu wśród największych producentów srebra. W 2025 roku Grupa wyprodukowała 1347 ton tego cennego kruszcu. Polska Miedź zajęła zarazem pierwsze miejsce w kategorii „największych kopalń srebra na świecie”.

