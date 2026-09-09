Szczecin znów stanie się stolicą tenisa. 33. edycja Invest in Szczecin Open już we wrześniu

Są wydarzenia, które na dobre wpisują się w kalendarz miasta. Invest in Szczecin Open jest jednym z nich. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 13–20 września 2026 roku, a zawodnicy ponownie wyjdą na ziemne korty przy al. Wojska Polskiego 127. Turniej jest licencjonowaną imprezą ATP Challenger i od lat przyciąga do Szczecina zawodników, którzy mają już na koncie duże sukcesy, ale także tych, których nazwiska dopiero zaczynają być rozpoznawalne w świecie profesjonalnego tenisa.

To właśnie ta mieszanka doświadczenia i młodości jest jednym z najciekawszych elementów challengera. Dla części zawodników Szczecin jest kolejnym przystankiem w długim sezonie. Dla innych może być miejscem, w którym zaczyna się droga do znacznie większej kariery.

I choć na pierwszy plan naturalnie wysuwa się sportowa rywalizacja, organizatorzy od lat udowadniają, że turniej nie musi kończyć się wraz z ostatnią piłką meczu.

Tenis wychodzi poza kort

Invest in Szczecin Open ma własny rytm. W ciągu dnia króluje sport, wieczorem korty zyskują zupełnie inną atmosferę, a między kolejnymi meczami pojawiają się wydarzenia, które przyciągają również osoby niezwiązane na co dzień z tenisem.

Jednym z charakterystycznych elementów imprezy są wydarzenia muzyczne. To właśnie dzięki nim przestrzeń turniejowa po zakończeniu sportowych zmagań może zamienić się w miejsce spotkań i wieczornego relaksu. Organizatorzy konsekwentnie budują w ten sposób formułę, w której tenis jest centrum wydarzenia, ale nie jego jedyną atrakcją.

To podejście sprawia, że na turniej można przyjść nie tylko po to, by obejrzeć konkretny mecz. Można spędzić tam kilka godzin, spotkać znajomych, posłuchać muzyki i poczuć atmosferę dużego sportowego wydarzenia.

Autor: Invest in Szczecin Open/ Materiały prasowe

Szczecin stawia również na młodych kibiców

Sportowe emocje mają sens wtedy, gdy można nimi zarazić kolejne pokolenia. Dlatego ważnym elementem programu jest także wydarzenie skierowane do dzieci i młodzieży.

KIDS DAY od lat pozwala najmłodszym zajrzeć za kulisy profesjonalnego turnieju, spróbować swoich sił w sportowych aktywnościach i zobaczyć zawodowy tenis z bliska. Nie chodzi wyłącznie o rywalizację. Równie ważne są ruch, zabawa i pokazanie dzieciom, że sport może stać się częścią ich codzienności.

Dla młodych uczestników szczególnie atrakcyjna jest możliwość spotkania z zawodnikami oraz zobaczenia miejsc, które podczas zwykłego dnia turniejowego pozostają poza zasięgiem publiczności. To właśnie takie doświadczenia często zostają w pamięci znacznie dłużej niż sam wynik meczu.

Gwiazdy zamieniają estradę na kort

Jednym z najbardziej nietypowych punktów programu jest SEC Open – Tenisowy Turniej Artystów. Na kortach pojawiają się wówczas znane osoby ze świata kultury, muzyki i telewizji, które zamiast mikrofonu czy kamery biorą do ręki rakietę.Pomysł ma w sobie coś przewrotnie sympatycznego. Publiczność może zobaczyć znane twarze w sytuacji, w której nie wystarczy obycie ze sceną czy doświadczenie przed kamerą. Na korcie liczy się refleks, koncentracja i umiejętność posłania piłki dokładnie tam, gdzie chce się ją posłać.SEC Open od lat jest jednym z wydarzeń, które najmocniej podkreślają charakter szczecińskiego turnieju. Pokazuje bowiem, że sport i kultura mogą spotkać się w jednym miejscu, a zawodowcy nie muszą być jedynymi bohaterami tenisowych emocji.

Autor: Invest in Szczecin Open/ Materiały prasowe

Wielki tenis blisko publiczności

Największą siłą Invest in Szczecin Open pozostaje jednak sam tenis. Turniej od ponad 30 lat przyciąga do Szczecina zawodników z różnych części świata, a jego historia jest pełna nazwisk, które później na dobre zadomowiły się w światowym tenisie.

To również jedna z tych imprez, podczas których można zobaczyć zawodników znajdujących się o krok od największych scen. Challenger Tour jest przecież miejscem, w którym młodzi tenisiści walczą nie tylko o kolejne zwycięstwa, ale również o punkty, doświadczenie i awans na wyższy poziom zawodowej rywalizacji.

Dlatego warto patrzeć na turniej szerzej niż tylko przez pryzmat nazwisk znajdujących się na liście startowej. Czasami najciekawszą historią okazuje się ta, która dopiero się zaczyna.

Tydzień, który warto zaznaczyć w kalendarzu

Tegoroczny Invest in Szczecin Open odbędzie się od 13 do 20 września 2026 roku. To będzie tydzień wypełniony zawodowym tenisem, ale również wydarzeniami towarzyszącymi, które od lat budują charakter szczecińskiego challengera.

I właśnie dlatego trudno traktować tę imprezę jak kolejny turniej w sportowym kalendarzu. W Szczecinie tenis wychodzi poza sam kort. Jest muzyka, są spotkania, wydarzenia dla najmłodszych, rywalizacja artystów i atmosfera, która sprawia, że nawet osoby nieśledzące na co dzień rankingu ATP mogą znaleźć tutaj coś dla siebie.

33. edycja Invest in Szczecin Open po raz kolejny przypomni więc, że wielki sport nie musi być odległym widowiskiem oglądanym z wysokości trybun. Wystarczy znaleźć się przy korcie, usłyszeć pierwsze odbicie piłki i zobaczyć zawodników zaledwie kilka metrów dalej, by poczuć, dlaczego tenis od tylu lat ma w Szczecinie swoje szczególne miejsce.

Partnerami wspierającymi finansowo organizację wydarzenia są Miasto Szczecin, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ENEA.