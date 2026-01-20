Został tylko MIESIĄC do końca naboru do Huawei Startup Challenge V #TechForAgrinnovation – do wygrania 300 TYS. ZŁ!

Ogólnopolski konkurs Huawei Startup Challenge jest skierowany do młodych, innowacyjnych firm technologicznych rozwijających technologie będące odpowiedzią na potrzeby rynku i społeczeństwa. To nie tylko doskonała szansa, by zaprezentować światu własne rozwiązania, ale także pod okiem doświadczonych mentorów, ekspertów w branży i partnerów biznesowych rozwijać, testować i skalować swoje projekty.

TechForAgrinnovation, czyli co?

W tej edycji konkursu organizatorzy skupiają się na znalezieniu rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym. Chodzi o m.in.: inteligentny monitoring upraw z wykorzystaniem loT, czujników i dronów, precyzyjne systemy nawożenia i nawadniania roślin, narzędzia bazujące na analityce danych i AI, które wspierają procesy rolnicze, produkcję żywności i przetwórstwo rolne. W konkursie mogą wziąć udział startupy, które tworzą innowacyjne rozwiązania, które zwiększają efektywność procesów, ograniczają zużycie zasobów, takich jak woda czy energia, zmniejszają straty żywności i odporność na zmiany klimatu czy wspierają przejrzystość łańcucha dostaw. Huawei Startup Challenge jest też dedykowany zespołom, które ulepszają technologie pierwotnie projektowane dla innych sektorów i które można dostosować w rolnictwie lub przemyśle rolno-spożywczym. To, czy dany startup zostanie wyróżniony, zależy od tego, czy daną technologię da się praktycznie zastosować w rzeczywistych warunkach oraz czy ma ona realny wpływ na zrównoważony rozwój rolnictwa.

Cel: stabilna i bezpieczna produkcja żywności

– Huawei Startup Challenge od pięciu lat tworzy przestrzeń dla technologii, które mają realny wpływ na funkcjonowanie polskiej gospodarki i społeczeństwa. Dziś jednym z najważniejszych wyzwań jest zapewnienie stabilnej i bezpiecznej produkcji żywności przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych. To obszar, w którym innowacje technologiczne przestają być dodatkiem, a stają się koniecznością. W tym roku świadomie zaprosiliśmy innowatorów do pracy nad rozwiązaniami dla sektora rolnego, a skala i różnorodność zgłoszeń pokazują, jak istotnym i perspektywicznym obszarem jest dziś nowoczesne, zrównoważone rolnictwo – podkreśla Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i komunikacji w Huawei Polska. Temat tegorocznej edycji konkursu został dobrze odczytany przez startupy, które do tej pory zgłosiły swoje projekty. Pasują do realiów sektora i mają potencjał do praktycznego wdrożenia i skalowania.

Spróbuj swoich sił!

Jeśli należysz do startupu, który działa w sektorze łączącym rolnictwo z nowoczesnymi technologiami, takimi jak m.in. sztuczna inteligencja, robotyka czy biotechnologia, ten konkurs jest również dla Ciebie. Do Huawei Startup Challenge mogą przystąpić startupy będące na różnych etapach rozwoju, zarówno we wczesnej fazie, jak i bardziej dojrzałe spółki. Aby dowiedzieć się więcej o konkursie, warto odwiedzić stronę www.huaweistartupchallenge.pl. Projekty można zgłaszać do 20 lutego br. Potem oceni je kapituła konkursowa, w której skład wchodzą eksperci świata technologii, sektora rolno-spożywczego i biznesu. Dziesięć najlepszych startupów zaprezentuje swoje projekty podczas gali finałowej, a trzy z nich – otrzymają nagrody finansowe w wysokości 50 tys. zł (III miejsce), 100 tys. zł (II miejsce) i 150 tys. zł (I miejsce). Wypełnił formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://huaweistartupchallenge.pl/ i daj sobie szansę na sukces!