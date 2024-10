13-latka dźgała scyzorykiem nauczycielki i uczniów! "To sposób na zostanie celebrytką"

13-latka atakowała scyzorykiem nauczycielki i koleżanki. Policjantom powiedziała, że chciała w ten sposób trafić do mediów i zostać celebrytką

Szkolne masakry to niestety temat regularnie pojawiający się w mediach, są to zwłaszcza informacje ze Stanów Zjednoczonych. Sprawcami takich zajść, przeważnie strzelanin, są zazwyczaj uczniowie lub byli uczniowie czujący frustrację i chęć zemsty. Zdarzenia, które rozegrały się w kwietniu tego roku w Wielkiej Brytanii, miały jeszcze inne, wyjątkowo szokujące tło. Teraz ruszył proces i ujawniono, co nieletnia sprawczyni krwawych czynów spokojnie wyznała policji i sądowi. Co dokładnie zrobiła? Pod koniec kwietnia tego roku 13-latka wzięła do swojej szkoły Ysgol Dyffryn Aman w Ammanford scyzoryk ojca. Jak pokazało nagranie monitoringu, dziewczyna zaczęła chodzić po korytarzach na przerwie i atakować ludzi. Rzuciła się na dwie nauczycielki, potem na jedną z uczennic. Fiona Elias i Liz Hopkin trafiły do szpitala, tę drugą kobietę trzeba było tam transportować śmigłowcem ratunkowym z powodu poważniejszych obrażeń, n.in. klatki piersiowej. Z kolei zaatakowana nastolatka została ranna w rękę. Sprawczynię poskromił bohaterski nauczyciel, przekonując ją, by oddała scyzoryk. Potem dziewczyna została zatrzymana przez policję. Ranne osoby przeżyły.

"Teraz wiele osób mnie obserwuje. Wcześniej czy później, jestem tego w 90 proc. pewna, że ​​to będzie w wiadomościach"

Czemu zrobiła coś tak strasznego? Przeszukanie jej książek i zeszytów ujawniło, że fantazjowała na temat zabijania i typowała sobie już wcześniej osoby, którym chce zrobić krzywdę. O jednej z nauczycielek pisała, że ma "twarz jak żaba". „Chcę robić coś, czego ludzie nie powinni” - napisała w jednym z zeszytów 13-latka. Przy nazwisku uczennicy, którą zaatakowała, wypisywała słowa "palić", "śmierć", "utopić". Wyznawała, że chce zabijać innych i zrobić krzywdę także samej sobie. Policjantom powiedziała: "Ups, dźgnęłam ją", tak jakby chodziło o wypuszczenie niechcący z rąk jakiegoś przedmiotu. Pytana o motyw swoich czynów, odrzekła: "To jeden ze sposobów na zostanie celebrytką. Teraz wiele osób mnie obserwuje. Wcześniej czy później, jestem tego w 90 proc. pewna, że ​​to będzie w wiadomościach". Proces trwa.

Sonda Czy martwisz się o swoje dziecko, gdy jest w szkole? Tak Nie

'That's one way to be a celebrity': Teen girl's words to police after stabbing two teachers and teenager at school https://t.co/OIeHx8CrPg— LBC (@LBC) September 30, 2024

A 13-year-old schoolgirl is on trial for stabbing two teachers & a classmate at Amman Valley School in #Ammanford, #CarmarthenshireThe girl, who can't be named, smuggled her father's fishing knife into school on April 24She first attacked drama teacher Fiona Elias, 48,… pic.twitter.com/SHEN2PMnxz— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 1, 2024

The moment a schoolgirl allegedly stabbed two teachers and a fellow pupil has been played to a jury.Swansea Crown Court was played CCTV footage of the 14-year-old girl attacking three people at Ysgol Dyffryn Aman, also known as Amman Valley School, in Ammanford, Carmarthenshire… pic.twitter.com/BXJl6YfEOJ— London & UK Street News (@CrimeLdn) October 5, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Średnia to raptem 6/10! Dasz radę ją podwyższyć? Pytanie 1 z 10 Za nami debata Donalda Trumpa z Kamalą Harris. Tymczasem sześćdziesiąte wybory prezydenckie w USA zaplanowano na: 25 października 5 listopada 15 listopada Dalej