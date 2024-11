46 milionów indyków na stołach. Tak Amerykanie świętują Święto Dziękczynienia

Święto Dziękczynienia 2024

Tradycyjne, prezydenckie ułaskawienie pary indyków rozpoczyna obchody ulubionego święta Amerykanów - Thanksgiving, czyli Święto Dziękczynienia. W tym roku prezydent Joe Biden darował życie indykom Peach (brzoskwinia) i Blossom (kwiat). -

Dzień Dziękczynienia ustanowił prezydent Abraham Lincoln w 1863 roku na pamiątkę Indian ratujących życie pielgrzymom z Europy. - Od tego czasu Święto Dziękczynienia kulinarnie nieodłącznie kojarzone jest z indykiem oraz żurawiną – tłumaczy Sergiusz Zgrzebski, korespondent radia Eska i Super Expressu w USA.

- W tym roku Amerykanie zjedzą 46 milionów takich indyków, zakładając, że każdy z nich zje około 250 gramów. W kraju znanym z tak małej liczy dni świątecznych, przygotowanie wielkiego ptaka zaczyna się już na kilka dni przed świętowaniem – dodaje Sergiusz Zgrzebski.

Nieodłącznym elementem dziękczynnego poranka jest również wielka parada ulicami Manhattanu czy tradycyjny mecz footballu amerykańskiego.

- Amerykanie tego dnia do ostatnich chwil podróżują do swoich bliskich, by zasiąść z nimi do świątecznego stołu. Jak szacują specjaliści, w tym czasie w podróży - na drogach i w powietrzu – jest ok. 80 mln ludzi – donosi nasz korespondent z USA.