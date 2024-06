i Autor: Shutterstock, Policja Rotenburg

myślał, że to śmieci

6-letni Adrian zaginął w kwietniu. Rolnik odnalazł ciało chłopca?! Jest wiele pytań!

Wstrząsające doniesienia z Niemiec. Sześcioletni Adrian, chłopczyk w spektrum autyzmu, zaginął w kwietniu koło miejscowości Bremervörde w Dolnej Saksonii. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, wciąż nie udawało się do odnaleźć. Teraz koszmarnego odkrycia dokonał tamtejszy rolnik, który kosząc trawę zauważył w zaroślach coś kolorowego. Myślał, że to śmieci, lecz prawda okazała się być tragiczna. Trwa ustalanie, czy martwe dziecko to istotnie zaginiony Adrian. To nie jedyne pytanie, jakie stoi przed śledczymi...