Irmgard Furchner od czerwca 1943 r. do kwietnia 1945 r. była pracownikiem cywilnym w komendanturze niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof pod Gdańskiem. Jak pisze niemiecki "Zeit", miała wtedy 18-19 lat, dlatego proces toczył się przed izbą dla nieletnich. Kobieta była sekretarką komendanta obozu, Paula Wernera Hoppego. "To właśnie Hoppe sporządzał rozkazy egzekucji, przydzielał warty i sporządzał listy deportacyjne do pociągów do Auschwitz" - pisał "Spiegel". Furchner miała być przez niego szczegółowo informowana o wszystkich zbrodniach i metodach ich przeprowadzania, a także zapewniać sprawne funkcjonowanie obozu koncentracyjnego. Jej sprawa toczyła się od października 2021 roku. We wtorek, 20 grudnia 2022 roku, usłyszała wyrok.

Sekretarka obozu w Stutthof skazana. Wreszcie przemówiła

Sąd okręgowy w Itzehoe uznał ją winną pomocnictwa w zabójstwie w ponad 10,5 tys. przypadków i skazał ją na karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu. "Zeit" zwraca uwagę, że staruszka milczała niemal przez cały proces. Głos zabrała w 40. dniu postępowania. "Jest mi przykro z powodu wszystkiego, co się stało. Żałuję, że byłam wtedy w Stutthofie. To wszystko, co mogę powiedzieć"- stwierdziła. Przypomnijmy, proces kobiety początkowo miał się zacząć 30 września ub. roku, jednak wówczas nie stawiła się w sądzie, bo tego samego dnia rano uciekła z domu opieki, w którym na stałe przebywa. Po kilku godzinach została znaleziona przez policję i aresztowana. Przyznała, że uciekła, bo bała się szyderstwa na sali sądowej.

Obóz koncentracyjny w Stutthof. 65 tysięcy ofiar

Obóz w Stutthof powstał 1 września 1939 roku w granicach Wolnego Miasta Gdańsk. Początkowo Niemcy wykorzystywali go do prowadzenia polityki eksterminacyjnej wobec "niepożądanych elementów polskich". Od 1942 r. w Stutthofie więziono także Polaków z innych regionów oraz osoby z różnych krajów Europy. Od połowy 1944 r. obóz służył również niemieckim okupantom w tzw. ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Od 1939 do 1945 roku w Stutthofie więziono około 110 000 mężczyzn, kobiet i dzieci z 28 krajów. Większość z nich pochodziła z Polski, Związku Radzieckiego i Rzeszy Niemieckiej. Wśród więźniów było około 50 000 osób narodowości żydowskiej. Niemcy zamordowali blisko 65 000 więźniów tego obozu. Wielu z nich zmarło z przepracowania, niedożywienia i chorób. Podczas ewakuacji obozu i marszów śmierci zamordowano kilka tysięcy więźniów - przypomina PAP.

In what may be Germany's final Nazi trial, 97-year-old Irmgard Furchner has been found guilty for being complicit to over 10,500 murders at Stutthof Concentration Camp.https://t.co/PrFJuuVK0Y— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 20, 2022

