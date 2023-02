i Autor: AP Afraa przyszła na świat podczas trzęsienia ziemi w Syrii.

Trzęsienie ziemi w Syrii

Afraa urodziła się pod gruzami domu. Adoptowali dziewczynkę, choć stracili dach nad głową

To prawdziwy cud. Afraa, mała dziewczynka z Syrii, przyszła na świat podczas trzęsienia ziemi, pod gruzami zawalonego domu. Afraa miała ogromne szczęście w nieszczęściu. Jeszcze żyła, gdy odnaleźli ją ratownicy. Niestety, kataklizmu nie przeżyli jej rodzice i rodzeństwo. Do dziewczynki szczęście uśmiechnęło się ponownie, ponieważ - jak podaje Associated Press - jej ciotka i wujek adoptowali ją.