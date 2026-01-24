Minneapolis. 51-latek zastrzelony przez agentów federalnych

Na miejscu strzelaniny w Minneapolis, w której zginął 51-latek, dochodzi do starć z mieszkańcami. Podczas działań agentów federalnych zginęła już druga osoba, choć znowu pojawiają się wątpliwości co do sensu użycia siły. Na nagraniu (na dole artykułu) widać grupę funkcjonariuszy próbujących obezwładnić mężczyznę, który już jednak na ziemi. Gdy wydaje się, że sytuacja została opanowana, padają strzały: najpierw jeden, a później cała seria, która trafia prosto w 51-latka.

Resort bezpieczeństwa krajowego przekazał, że mężczyzna, którego otoczyły służby federalne, był uzbrojony (miał przy sobie broń palną z dwoma magazynkami), ale mieszkańcy i tak gromadzą się na miejscu tragedii, protestując przeciwko działaniom agentów federalnych. Nie tylko oni.

- Właśnie rozmawiałem z Białym Domem pod kolejnej wstrząsającej strzelaninie, w której brali dziś rano udział agenci federalni. Minnesota ma już tego dość. To jest chore. Prezydent musi zakończyć tę operację. Zabierzcie tysiące brutalnych, niewyszkolonych funkcjonariuszy z Minnesoty. Od razu - napisał na swoim profilu na platformie X gubernator Minnesoty Tim Walz.

Jak informuje PAP, do zdarzenia doszło na tle rosnących napięć i protestów w mieście przeciwko działaniom służb imigracyjnych i po zastrzeleniu przez agenta Renee Nicole Good. W galerii zdjęcia z pierwszej strzelaniny w Minnesocie.