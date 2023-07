Alina Kabajewa ujawnia tajne zdjęcia Prigożyna! Są przebrania i peruki

Wyciekły zdjęcia poprzebieranego Jewgienija Prigożyna! W tle Alina Kabajewa zwana "kochanką Putina"

Od buntu w Rosji minęły już dwa tygodnie. Nadal nie jest pewne, gdzie właściwie znajduje się Jewgienij Prigożyn i gdzie są jego ludzie. Początkowo informowano, że wyjechali na Białoruś, potem pojawiły się inne doniesienia na ten temat, a nawet pogłoski o tym, że Prigożyn niczym Władimir Putin ma swojego sobowtóra i to jego wysłał do kraju Alaksandra Łukaszenki. Tymczasem w Rosji trwa walka Kremla z imperium Grupy Wagnera. Medialny gigant Prigożyna z fabryką trolli na czele jest rozmontowywany. Teraz "Radar Online" podaje, że policja najechała rezydencję Prigożyna w Sankt Petersburgu. A to, co tam znaleziono, opublikowały państwowe media, nad którymi władzę sprawuje Alina Kabajewa zwana "kochanką Putina". Te zdjęcia mogą zaskoczyć! Są to najwyraźniej selfies robione przez Jewgienija Prigożyna. Szef Grupy Wagnera występuje na nich poprzebierany w peruki, ciemne okulary, różne stroje, mundury i ordery. Na niektórych zdjęciach wygląda zupełnie jak Sasha Baron Cohen. Prawdopodobnie używał tych przebrań podczas różnych zagranicznych zleceń militarnych. Publikacja groteskowo wyglądających zdjęć miała zapewne upokorzyć Prigożyna.

Alina Kabajewa nazywana jest "kochanką Putina". Dlaczego?

Alina Kabajewa jest łączona z rosyjskim dyktatorem od 2008 roku, kiedy to o jej rzekomym związku z Putinem napisał "Moskowskij Korespondent". Gazeta została szybko zamknięta po publikacji tekstu o tym romansie, oficjalnie z powodu problemów finansowych. W 2013 roku Putin rozwiódł się z żoną Ludmiłą, a według Nawalnego - szybko stanął na ślubnym kobiercu drugi raz właśnie z Aliną. "Page Six" pisał niedawno, że Kabajewa w ostatnich latach zdążyła urodzić Putinowi aż czworo dzieci, w tym bliźniaczki, a "Sonntagszeitung" wyśledził z kolei, że Alina Kabajewa ma z Putinem jednak tylko dwóch synów w wieku 4 i 8 lat.

Bunt w Rosji. Jak się zaczął, a jak skończył?

Jewgienij Prigożyn parę miesięcy temu niespodziewanie zaczął atakować rosyjskie ministerstwo obrony, a pośrednio także swojego niedawnego przyjaciela Putina. Ostre komentarze na temat nieudolności rosyjskiego ministerstwa obrony skończyły się, jak pokazały ostatnie dni, buntem w Rosji. 23 czerwca szef Grupy Wagnera ogłosił pucz przeciwko Putinowi i marsz swoich wojsk na Moskwę. Zajął też siedzibę dowództwa wojskowego Rosji w Rostowie nad Donem. Praktycznie przez nikogo nie niepokojeni, wojacy Prigożyna w liczbie kilku tysięcy zbliżyli się na odległość około 200 kilometrów od Moskwy, gdy nagle ogłoszono odwrót. Prigożyn stwierdził, że "by uniknąć rozlewu krwi" i "zgodnie z planem" (!) nakazał powrót żołnierzy do obozów. Doszło do tego po negocjacjach, jakie szef Grupy Wagnera prowadził z Putinem za pośrednictwem Alaksandra Łukaszenki. W ramach "ugody" z Putinem Prigożyn wycofał swoich ludzi, w zamian otrzymał obietnicę amnestii dla buntowników i umorzenia śledztwa prokuratorskiego we własnej sprawie. Doniesienia na temat jego obecnego miejsca pobytu są sprzeczne. Początkowo informowano, że wyjechał na Białoruś, potem, że pozostał w Rosji, a nawet, że spotkał się z Putinem na Kremlu.

This has taken a weird turn. https://t.co/n3E5SyVomr— Carolyn Egan (@Caro_Lion6) July 8, 2023

