Ameryka grozi Iranowi. Jest mowa o "rozwiązaniach militarnych"

Amerykanie żądają od Iranu całkowitej rezygnacji z programu nuklearnego. "Nie musimy rozwiązywać wszystkiego militarnie"

Czyżby na świecie szykowała się jeszcze jedna wojna? Możliwe jest starcie USA z Iranem. Na razie Amerykanie próbują nacisków i wzywają do negocjacji, ale już grożą Teheranowi wojną. Chodzi o broń nuklearną, nad którą Teheran intensywnie pracuje. USA nie chcą dopuścić do tego, by wróg Izraela i Ameryki, a do tego pomocnik Putina, miał do dyspozycji taki arsenał i to jeden z powodów aż tak mocnych nacisków. Iran musi „całkowicie zrezygnować” z chęci posiadania broni jądrowej „w sposób widoczny dla całego świata” - powiedział doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz telewizji CBS. Specjalny wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff dodał w wywiadzie dla Fox News: "Nie musimy rozwiązywać wszystkiego militarnie" i wezwał do obrania drogi dyplomacji. "Jeśli nie, to alternatywa nie jest zbyt dobra" – dodał.

Iran nie wyklucza negocjacji, ale chce zmiany nastawienia Amerykanów. Grozi też atakiem na amerykańskie bazy wojskowe

Co na to Iran? Minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi powiedział, że Teheran "nie sprzeciwia się" rozmowom z USA, ale Amerykanie muszą zmienić nastawienie do Teheranu. Miał zapewne na myśli jeszcze inne naciski ze strony Donalda Trumpa, który w połowie marca wysłał do irańskich władz list z propozycją negocjacji na temat nowego porozumienia nuklearnego i dał Teheranowi dwa miesiące na podjęcie decyzji, grożąc sankcjami i "maksymalną presją". Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei nazwał propozycje amerykańskie "zwodniczymi". Poprzednie porozumienie nuklearne, sprzed 10 lat, zakładało złagodzenie sankcji nałożonych na irański reżim w zamian za ustępstwa w sprawie programu nuklearnego i wpuszczanie amerykańskich wysłanników do miejsc prac nad tym programem. USA wycofały się z porozumienia w 2018 roku za czasów pierwszej kadencji Trumpa, zarzucając Teheranowi złamanie zasad umowy. Tymczasem napięcie między Iranem i USA rośnie. Iran zagroził atakiem na amerykańskie bazy wojskowe, zwłaszcza tę na wyspie na Oceanie Indyjskim, a Amerykanie ogłosili zbombardowanie pozycji dowódców proirańskich bojówek Huti w Jemenie. Huti od czasu ataku Hamasu na Izrael w dniu 7 października 2024 roku ostrzeliwują statki na Morzu Czerwonym, także te handlowe i niezwiązane z Izraelem.

Sonda Jak oceniasz prezydenturę Trumpa? Dobrze Źle Nie mam zdania

WATCH 🔴White House National Security Adviser Mike Waltz drops a bombshell: “Iran is in the worst place it has been… since 1979” — all because of Israel.In an interview with @FaceTheNation, Waltz says, “The president has all options on the table,” and credits Israel for… pic.twitter.com/rHHVjDK6T5— Open Source Intel (@Osint613) March 23, 2025

QUIZ wiedzy ogólnej o 21 marca. Sprawdź, co wiesz o tym dniu! Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się tradycyjna kukła, którą topi się lub pali na znak pożegnania zimy? Marzanna Jutrzenka Dziewanna Następne pytanie

Marcin Krzyżanowski: "Reakcja Zachodu powoduje, że sami wpychamy Iran w objęcia Rosji" [Raport Walczaka] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.