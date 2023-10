Atak na Izrael! Setki zabitych, tysiące rannych. Co wiemy o ataku Hamasu na Izrael?

1. Atak Hamasu na Izrael

Bojownicy Hamasu w sobotę 7.10 wystrzelili w kierunku Izraela kilka tysięcy. W tym samym czasie do izraelskiego regionu przy granicy z Palestyną wkroczyły uzbrojone palestyńskie bojówki – podaje onet.pl. Według agencji prasowej AP palestyńscy bojownicy ze Strefy Gazy wjechali na motocyklach na terytorium Izraela, m.in. do przygranicznego miasto Sederot.

Hamas ogłosił rozpoczęcie "operacji wojskowej" przeciwko Izraelowi. Data rozpoczęcia tych działań nie jest przypadkowa. Szóstego października 1973 r. — dokładnie 50 lat temu — wybuchła wojna Jom Kipur, w której Izrael walczył z koalicją sił Egiptu i Syrii. Dowódca Hamasu Mohammed Deif oświadczył w sobotę rano, że palestyńska organizacja postanowiła "położyć kres izraelskim zbrodniom" i rozpoczęła „operację burza Al-Aksa" (nazwa świętego dla muzułmanów meczetu w Jerozolimie). Do ataku na Izrael przyłączyła się palestyńska milicja Islamski Dżihad.

2. Bojownicy Hamasu prawdopodobnie przedostali się do Izraela na paralotniach

Hamas twierdzi, że jego bojownicy przeniknęli w sobotę do Izraela między innymi za pomocą paralotni oraz innych tego typu urządzeń - poinformował dziennik "The Telegraph" i zamieścił film na kanale Youtube nagrany najprawdopodobniej przez samych terrorystów palestyńskich. Widać bojowników przelatujących nad murem oddzielającym Strefę Gazy od właściwego terytorium Izraela. Po wylądowaniu uzbrojeni ludzie atakują budynki z wymalowanymi na nich gwiazdami Dawida, symbolem Izraela i judaizmu.

3. Hamas morduje kobiety i dzieci

Izrael donosi o bojownikach Hamasu, którzy mordują cywili na ulicach miast w wielu dystryktach kraju. W mediach społecznościowych pojawiły się także nagrania pokazujące porwania Izraelczyków, w tym kobiet i dzieci, i przewożenia ich do Strefy Gazy. Według komunikatu izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych bojownicy Hamasu przeniknęli do izraelskich społeczności i już od rana 7 października chodzą od domu do domu i "mordują niewinnych Izraelczyków"

4. Izrael ogłasza stan wojny

Minister obrony Joaw Galant powiedział, że Hamas rozpoczął "wojnę przeciwko państwu Izrael", ale to Izrael wygra. "Hamas popełnił dziś rano wielki błąd" — oświadczył minister. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zwrócił się do mieszkańców słowami: "obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny". Syreny ostrzegawcze zawyły w kilku miastach w całym kraju. Wśród nich były Jerozolima i Tel Awiw. Izrael obchodzi obecnie święto Simchat Tora, czyli "radość Tory". Mieszkańcy izraelskiego regionu przygranicznego zostali wezwani do nieopuszczania swoich domów. Netanjahu wezwał liderów opozycji do stworzenia rządu jedności narodowej

5. Odwet Izraela - bombardowanie Strefy Gazy

Izraelska armia odpowiedziała nalotami na Strefę Gazy. Minister Galant ogłosił "wyjątkową sytuację bezpieczeństwa" w promieniu do 80 km od Strefy Gazy. Ma to pozwolić izraelskiej armii na lepszą ochronę ludności cywilnej. Siły Obronne Izraela oświadczyły ponadto, że Hamas będzie musiał ponieść konsekwencje swojego ataku. Minister obrony Izraela zgodził się na udział rezerwistów w walce. Według Hamasu, izraelskie samoloty zbombardowały dom przywódcy organizacji w Strefie Gazy. Minister energetyki Izraela Israel Katz, cytowany przez agencję Reutera, zapowiedział odcięcie dostaw energii elektrycznej do Strefy.

6.Reakcja świata

Światowi przywódcy zareagowali na wojnę w Izraelu. USA, Unia Europejska i Ukraina stanęły po stronie Izraela, Iran po stronie Palestyny, obiecując w dodatku wsparcie dla Hamasu. Rosja, Turcja i Arabia Saudyjska wzywają do przerwania ognia i negocjacji. Prezydent USA Joe Biden wygłosił pilne przemówienie, w którym powiedział m.in. - "Stany Zjednoczone jednoznacznie potępiają ten zatrważający atak przeciwko Izraelowi przeprowadzony przez terrorystów Hamasu z Gazy i jasno wyraziłem w rozmowie z premierem Netanjahu, że jesteśmy gotowi zaoferować wszelkie stosowne środki wsparcia dla rządu i narodu Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają wszelkie inne strony wrogie Izraelowi, by nie próbowały wykorzystać tej sytuacji. Wsparcie mojej administracji dla bezpieczeństwa Izraela jest twarde jak skała i niezachwiane" - napisał Joe Biden w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom.

7. Najnowszy bilans ofiar śmiertelnych walk w Izraelu

Co najmniej 200 Izraelczyków i 232 Palestyńczyków zginęło w walkach, które w sobotę rano zapoczątkowało ugrupowanie Hamas; od rana na Izrael wystrzelono ze Strefy Gazy około 2200 rakiet, a wielu bojowników Hamasu wdarło się na terytorium Izraela - poinformowała agencja Reutera.

Sonda Czy konflikt w Izraelu rozszerzy się na inne kraje? Tak Nie