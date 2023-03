Mówi się, że Alina Kabajewa i Władimir Putin od kilkunastu lat tworzą rodzinę - podobno doczekali się wspólnie czwórki dzieci. Ostatnie doniesienia portalu Projekt, które z pewnością spędzają sen z powiek Putinowi, są dowodem na to, że plotki o związku tej pary są prawdziwe. Dziennikarze wykazali, że najbardziej elastyczną kobietę Rosji i rosyjskiego prezydenta łączą uczucie, gust i wspólny majątek. Pisaliśmy już między innymi, że Putin kupił swojej kochance "największe mieszkanie w Rosji". Mowa o liczącym 2600 m kw. powierzchni apartamencie w Soczi, który ma 75 pokoi, prywatne kino i lądowisko dla helikopterów. Wspominaliśmy też o ich królewskim pałacu we Wałdaju, gdzie wszystko dosłownie ocieka złotem.

Babcia Kabajewej "najbogatszą babcią w Rosji"?

Tymczasem okazuje się, że nie tylko Putin i Kabajewa to kolekcjonerzy nieruchomości. Prawdziwą potentatką - przynajmniej na papierze - jest tutaj zdecydowanie Anna Zacepilina, babcia Aliny Kabajewej. Staruszka bowiem figuruje jako właścicielka co najmniej sześciu apartamentów. Dziennikarze projekt nazywają ją zgodnie "najbogatszą babcią w całej Rosji". "Łączna wartość nieruchomości zapisanych na nią to 1,1 mld rubli" - czytamy. To około 60 milionów złotych. Co więc posiada Zacepilina? "Dwa mieszkania na moskiewskiej Arbacie o łącznej powierzchni 600 m kw. babcia Kabajewej otrzymała w grudniu 2015 roku od przyjaciela Władimira Putina z dzieciństwa, Piotra Kolbina. W sierpniu 2013 roku Zacepilina dostała od Grigorija Bajewskiego, jednego z partnerów przyjaciela Putina z dzieciństwa Arkadego Rotenberga, trzypiętrową posiadłość i działkę we wsi Uspienskoje, gdzie znajdowały się letnie domki sowieckiej elity" - czytamy na kanale telegramowym Projektu.

Babcia kochanki Putina to milionerka? Mieszka w starej chacie z bali

To wciąż nie koniec. Babcia kochanki Putina posiada także 175-metrowe mieszkanie w apartamentowcu "12 miesięcy" w pobliżu Skołkowa oraz apartament o powierzchni 211 m kw. w apartamentowcu Obolensky w Sankt Petersburgu. Zacepilina jest też właścicielką dwóch mieszkań w Soczi, położonych tuż pod "największym mieszkaniem w Rosji", które należy do Kabajewej, a o którym wspominaliśmy wcześniej.

Jak zatem to możliwe, że z takim majątkiem Zacepilina mieszka na co dzień w biednej, skromnej chatce z bali, znajdującej się we wiosce Nikologory w obwodzie włodzimierskim? Z relacji sąsiadów, z którymi rozmawiali dziennikarze Projektu wynika, że babcia Kabajewej mieszkała w tym domku do jesieni 2022 roku, kiedy jej wnuczka Fedina (jedna z kuzynek Kabajewej), "zabrała ją do miasta na zimę".

