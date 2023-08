i Autor: Shutterstock/SE

Wojna na Ukrainie

"Bębny wojny nuklearnej znów biją". Ostrzeżenie sekretarza ONZ

Zofia Dąbrowska | PAP 12:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Broń nuklearna zostanie użyta w naszych czasach? Ostrzeżenie związane z tym zagrożeniem wygłosił sekretarz generalny ONZ. Z okazji przypadającej 6 sierpnia 78. rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę Antonio Guterres wezwał ludzkość, by pamiętała o tym "nuklearnym kataklizmie" i wyciągnęła z niego wnioski. Nie wspomniał wprost o Rosji, ale wyraźnie do niej nawiązał. Co powiedział?