Miedwiediew grozi wojną atomową. Jasna odpowiedź Zełenskiego

Drony znów zaatakowały Moskwę. Dmitrij Miedwiediew grozi bronią atomową. "Po prostu nie ma innego wyjścia"

Drony znowu nadleciały nad Moskwę, ponownie są uszkodzone budynki. Taką informację podały dziś, 1 sierpnia rano zarówno źródła ukraińskie, jak i rosyjska agencja TASS. Dron trafił w ten sam szklany wieżowiec w centrum biznesowym, co dwa dni temu, podczas podobnego ataku. Nie ma ofiar w ludziach. Czy tak wygląda kolejny etap ukraińskiej kontrofensywy? Jaka będzie reakcja Rosji? Na razie jest reakcja Dmitrija Miedwiediewa. Były prezydent oraz premier Rosji, dziś wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, specjalizuje się nie od dziś w grożeniu nuklearną apokalipsą i końcem świata. Teraz znowu przemówił. "Jeżeli wyobrazimy sobie, że ofensywa [Ukraińców] przy wsparciu NATO zakończy się sukcesem i zajmą część naszych ziem, to musielibyśmy na mocy przepisów dekretu Prezydenta Rosji z dnia 06.02.2020 przejść do użycia broni jądrowej. Po prostu nie ma innego wyjścia. Dlatego nasi wrogowie muszą modlić się do naszych wojowników, by nie pozwolili na wybuch globalnego ognia nuklearnego” - wieszczył "zmiennik Putina".

Zełenski: "Ukraina staje się coraz silniejsza, a wojna stopniowo powraca na terytorium Rosji"

„Nasze Siły Zbrojne, odpierając kontrofensywę zbiorowego wroga, chronią obywateli Rosji i naszej ziemi. To jest oczywiste dla wszystkich przyzwoitych ludzi. Ale poza tym zapobiegają światowym konfliktom. Bezzałogowy statek powietrzny Posejdon przyłącza się do gratulacji [z okazji Dnia Marynarki Wojennej] i zaleca wrogom naszego kraju modlitwę o zdrowie dla wszystkich rosyjskich marynarzy” – dodał Miedwiediew. Co na to Ukraina? Wołodymyr Zełenski nie przestraszył się pogróżek Miedwiediewa. "Ukraina staje się coraz silniejsza, a wojna stopniowo powraca na terytorium Rosji, do jej symbolicznych centrów i baz wojskowych" - powiedział prezydent Ukrainy. Ukraina oficjalnie nie przyznaje się do ataków na Moskwę.

Sonda Możliwe jest, że jeszcze w tym roku rozpoczną się negocjacje pokojowe między Ukrainą a Rosją? To jest możliwe. To nie jest możliwe. Nie mam zdania w tej kwestii.

The same "#Moscow City" tower that was attacked at the werkend became once again a target of a drone. The Ministry of Economic Development of the Russian Federation is located there. The Vnukovo airport was temporarily closed, but then its work was resumed.The Ministry of… pic.twitter.com/ZVMBl3lC9o— NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2023

Medvedev’s daily nuclear threat is out, today’s twist is that it’s necessary ”if 🇺🇦 seizes ’Russian land’”.”There is simply no other way out”, according to the 🤡.Desperate much, Medvedev? https://t.co/IugaaodYHW— Just Malinka (@SwedeMalinka) July 30, 2023

"Gradually, the war is returning to the territory of Russia - to its symbolic centers and military bases, and this is an inevitable, natural and absolutely fair process," President #Zelensky in his evening address. 📷: President’s Office pic.twitter.com/VwIrJkeKji— KyivPost (@KyivPost) July 30, 2023

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Nie ma wstydu powyżej 6/10! Pytanie 1 z 10 "Cornflower" to... Kukurydza Chaber Kuropatwa Dalej