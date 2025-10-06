"Będziemy walczyć, aby świat nie milczał". Zełenski do Zachodu

Wołodymyr Zełenski o atakach Rosji: "Będziemy walczyć, aby świat nie milczał i aby Rosja odczuła reakcję"

Wołodymyr Zełenski często apeluje do Zachodu o dalszą pomoc i intensyfikowanie jej. Teraz także o tym mówił, odnosząc się do ostatniego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę, w tym na Lwów. Zdaniem prezydenta Ukrainy reakcja świata na ostatnie wydarzenia nie jest wystarczająca i powinna być zupełnie inna. Zełenski zapowiedział, że Ukraina będzie "walczyć" o zmianę tej reakcji, ale nie sprecyzował, co ma na myśli. "Rosja otwarcie próbuje zniszczyć naszą infrastrukturę cywilną, tuż przed zimą – naszą infrastrukturę gazową, naszą produkcję energii i przesył. Zero realnej reakcji ze strony świata. Będziemy walczyć, aby świat nie milczał i aby Rosja odczuła reakcję" - powiedział prezydent Ukrainy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. „Niestety, nie ma godnej, mocnej reakcji świata na to wszystko, co się dzieje. Na ciągłe zwiększanie się skali i bezczelności ataków. Dlatego Putin to robi – po prostu się śmieje z Zachodu, z tego milczenia i braku silnych działań w odpowiedzi” - dodał.

Zmasowane ataki Rosji na Ukrainę w nocy z 4 na 5 października. Co się wydarzyło?

W nocy z soboty na niedzielę (z 4 na 5 października) Rosja zaatakowała Ukrainę ponad 50 rakietami, w tym Kindżałami i około 500 dronami. Atakowano obwody lwowski, iwano-frankowski, zaporoski, czernihowski, sumski, charkowski, chersoński, odeski i kirowohradzki. Pięć osób zginęło, w tym cztery we Lwowie, a około 10 zostało rannych. "To był największy atak na Lwów, jeżeli policzyć ilość dronów i rakiet. (...) Ten atak trwał pięć godzin (...). Budynki cywilne, przedszkole, szkoła. No i wielki park przemysłowy, industrialny też był atakowany i jest całkowicie zniszczony. To jest prywatna inwestycja" - mówił mer Lwowa Andrij Sadowy.

Russia is openly trying to destroy our civilian infrastructure right now, ahead of winter – our gas infrastructure, our power generation and transmission. Zero real reaction from the world. We will fight so that the world does not remain silent and so that Russia feels the… pic.twitter.com/7AXfXD6x7U— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2025