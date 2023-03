Britney Spears się rozwodzi!? Szokujące zdjęcia jej męża! Ona nie pozostaje dłużna [GALERIA]

Gdy w 2021 roku Britney uwolniła się po 13 latach spod kurateli ojca, wyglądało na to, że teraz jej życie będzie już usłane różami. Szczęśliwie zakochana w modelu i aktorze, 29-letnim w tej chwili Samie Asgharim, szybko została jego narzeczoną, a ubiegłego lata żoną. Para chciała mieć potomstwo, ale się nie udało: kilka miesięcy temu Britney ogłosiła w mediach społecznościowych, że straciła ciążę. I od tamtej pory jest coraz gorzej.

Z Britney źle? Fani w strachu

41-letnia gwiazda zaczęła się coraz dziwniej zachowywać: masowo umieszczała w swoich mediach społecznościowych nagie zdjęcia, publikowała niepokojące nagrania, w końcu zdezaktywowała konta, by wkrótce powrócić na nie i ogłosić światu, że już nie ma na imię Britney, tylko "River Red" [czerwona rzeka - przyp. red.]. W lutym tego roku "The Sun", powołując się na źródła z otoczenia artystki, donosił, że gwiazda zaczęła brać leki, "które ją nakręcały, co przyczyniło się do jej dziwacznych wybuchów w mediach społecznościowych". Z kolei te, które miały stabilizować jej nastrój, odstawiła. Jej bliscy bali się, że jej zachowanie jest na tyle niebezpieczne, że gwiazda może umrzeć. W końcu namówili ją na wizytę u terapeuty.

Britney Spears się rozwodzi? Małżeństwo trwa 9 miesięcy

Teraz o Brit znów zrobiło się głośno. A to za sprawą zdjęć jej męża. Sam został w czwartek (30 marca) przyłapany bez obrączki! Był widziany na zakupach w Los Angeles. Tymczasem Britney w tym samym czasie wypoczywała na tropikalnych wakacjach "ze swoim kumplem i wieloletnim menadżerem, Cadem Hudsonem" - podaje "Daily Star". Podobno ona także nie ma już na palcu ślubnej obrączki. To koniec jej trzeciego małżeństwa?

Britney Spears was spotted without her wedding ring two days before Sam Asghari wasn't wearing his. https://t.co/yWlShPDCvf— HollywoodLife (@HollywoodLife) March 31, 2023

