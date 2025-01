Były premier naprawdę powiedział to o Putinie! Wulgarne słowa

Szokujące ustalenia ws. przyczyny pożarów w Los Angeles. To przez to jest tam jak w piekle?!

Były brytyjski premier ostro o Putinie, krytykuje Niemcy! "Koniec imperium, Władimirze, ty piep... idioto. Przepraszam za mój język”

Boris Johnson nie przebierał w słowach, wygłaszając odezwę do Władimira Putina! Brytyjski polityk, lider Partii Konserwatywnej, w latach 2019–2022 był premierem Wielkiej Brytanii. Teraz w mocno nieparlamentarnych słowach zaczął wypowiadać się na temat rosyjskiego dyktatora. W rozmowie z serwisem informacyjnym Delfi Boris Johnson powiedział: „To, co robi Putin, jest archaiczne i barbarzyńskie, i musi zrozumieć, że Estonia, Łotwa, Litwa – żadne z tych państw nie jest już częścią imperium rosyjskiego. I Ukraina również nie jest. To koniec – koniec, koniec, koniec. Koniec imperium, Władimirze, ty piep... idioto. Przepraszam za mój język”. Jednocześnie dawny premier Wielkiej Brytanii stwierdził, że Donald Trump „nie zrobi wszystkiego, aby pomóc Ukrainie”, jeśli NATO nie zwiększy wydatków na obronę. Boris Johnson nie kryje, że jest zdecydowanym zwolennikiem przyłączenia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tymczasem Władimir Putin nie chce o tym słyszeć podczas negocjacji w sprawie wojny na Ukrainie, a Donald Trump był gotowy przynajmniej w pewnym stopniu mu w tej kwestii ustąpić, zaś Wołodymyr Zełenski nie widzi szans na pokój przy braku gwarancji członkostwa w Sojuszu dla Kijowa.

"Nie rozwiążemy problemu Ukrainy bez gwarancji Artykułu 5. lub długoterminowego członkostwa w NATO”

„Ludzie przestali o tym mówić. I myślę, że to wielka, wielka strata, ponieważ Zachód znów się wycofuje. Musimy być o wiele bardziej zdecydowani. Nie rozwiążemy problemu Ukrainy bez gwarancji Artykułu 5. lub długoterminowego członkostwa w NATO” - powiedział Boris Johnson. Jak dodał, Europa powinna posłuchać Trumpa i zwiększyć wydatki na obronność. „Dopóki nie zaczniemy traktować tego poważnie, nie widzę, jak możemy przekonać administrację Trumpa, by zrobiła wszystko, co w jej mocy, by pomóc Ukrainie. Nie wiem, jak Niemcy mogą po prostu siedzieć i odmawiać wydania wystarczających środków na obronę, żądać, by Trump pomógł Ukrainie i mówić, że nie chcą wysłać zamrożonych rosyjskich 300 miliardów na Ukrainę. To absurd”.

🚨🇬🇧 WATCH: Boris Johnson, former British PM, to Vladimir Putin - “It’s over, no more empire you f*cking idiot” pic.twitter.com/sRWSbosxeS— Politics Global (@PolitlcsGlobal) January 11, 2025

