Cały świat żegna papieża Franciszka. "Wydawało się, że ten najgorszy czas ma sobą" - mówi naczelny "Super Expressu"

Plac św. Piotra powoli zapełnia się ludźmi, część z nich to turyści, ale jest też bardzo dużo rzymian. Oni to mają w swoim DNA, że jeśli papież jest chory lub odchodzi, to oni tutaj muszą przyjść - relacjonuje Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny "Super Expressu", który jest na miejscu, w Rzymie.