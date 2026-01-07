Horror na kolei, setki odwołanych lotów, zamknięte szkoły! 1:0 dla zimy

2026-01-07 12:03

W Polsce koniec 2025 i początek 2026 roku upływają nam pod znakiem zimy, jakiej dawno nie było. Podobnie jest w innych krajach w Europie, nie wszystkie jednak - jak się okazuje - były przygotowane na taką aurę. Holandia mierzy się z poważnymi problemami - kraj jest praktycznie sparaliżowany komunikacyjnie. Oto szczegóły!

Zima zaskoczyła drogowców, kierowców, turystów i mieszkańców Holandii. Kraj od paru dni mierzy się z potężnym paraliżem komunikacyjnym - wszystko przez opady śniegu i mróz. Jak przekazuje PAP, najpierw masowo odwoływano loty, natomiast potem problemy objęły także kolej, a na drogach utworzyły się rekordowe korki. Holenderski nadawca NOS podaje też, że część szkół została zamknięta i w najbliższym czasie zamknięta pozostanie. 

W jeden dzień 90 proc. lotów odwołanych!

Jak czytamy, najgorzej sytuacja wygląda w temacie transportu lotniczego. "Między 2 a 7 stycznia linie KLM odwołały ponad połowę zaplanowanych rejsów. Tylko w środę (7 stycznia) nie zrealizowano około 600 lotów, czyli przeszło 90 proc. połączeń przewidywanych na ten dzień" - czytamy. Na lotnisku Schiphol ponad tysiąc pasażerów spędziło noc koczując w terminalach, a władze lotniska ostrzegają, że liczba odwołanych lotów może jeszcze wzrosnąć. Niektórzy pasażerowie od trzech dni nie mogą wydostać się z Holandii drogą lotniczą. Wielu próbuje znaleźć alternatywne trasy z Niemiec lub z Belgii.

Pociągi i autobusy nie jeżdżą, szkoły nie pracują

Niewiele lepiej jest na kolei. Na wielu trasach pociągi nie kursują w ogóle z powodu zasypanych i zamarzniętych zwrotnic. To nie wszystko - ze względu na pogodę wstrzymano też ruch pociągów dużych prędkości, co oznacza brak połączeń międzynarodowych z Londynem i Paryżem. Najgorsza sytuacja od lat jest tam także na drogach. W ostatnim czasie odnotowano tam korki o łącznej długości ponad 500 km. Trudne warunki powodują, że na holenderskich drogach dochodzi do wielu wypadków, piaskarki i pługi nie nadążają z odśnieżaniem i zabezpieczeniem jezdni.  W części miast nie kursują autobusy, przez co wiele szkół i uczelni podjęło decyzję o tymczasowym zamknięciu placówek.

