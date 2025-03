Czwarty były mąż J.Lo wrócił do pierwszej byłej żony?! "Jest wściekła"

Papież, który 13 marca będzie obchodził 12. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, rezyduje w szpitalu, gdzie odbywa się jego leczenie. Franciszek od 25 dni przebywa w Poliklinice Gemelli. 88-letni papież jest hospitalizowany od 14 lutego z powodu obustronnego zapalenia płuc. To najdłuższa z jego czterech dotychczasowych hospitalizacji. Co więcej, jak informowano, w trakcie hospitalizacji papież doświadczył kilku "kryzysów oddechowych". Na szczęście w sobotę, 8 marca wieczorem, po raz pierwszy Stolica Apostolska przekazała wieści o nieco lepszym stanie papieża. Biuletyn zdrowotny mówił o "dobrej odpowiedzi na terapię". - Stan kliniczny Ojca Świętego w minionych dniach pozostał stabilny i w konsekwencji świadczy o dobrej odpowiedzi na terapię. Notuje się stopniową, lekką poprawę - ogłosił wówczas Watykan. Dodano przy tym, że w niedzielę rano papież uczestniczył we mszy, a po południu mógł obserwować rekolekcje wielkopostne Kurii Rzymskiej łącząc się z Aulą Pawła VI, choć nie był widziany.

- Podczas mojego przedłużonego pobytu w szpitalu ja także doświadczam serdeczności opieki, zwłaszcza ze strony lekarzy i pracowników medycznych, którym dziękuję z całego serca. Będąc tutaj myślę o tylu osobach, które w różny sposób są blisko chorych i są dla nich znakiem obecności Boga. Potrzebujemy tego cudu czułości, powinien on towarzyszyć tym, którzy są w chwili próby, by doświadczyli trochę światła w nocy bólu. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy okazują mi swoją bliskość w modlitwie; dziękuję wszystkim z całego serca. Ja także modlę się za was - odczytano wiernym słowa papieża na niedzielną modlitwę.

Dzisiejszy komunikat Watykanu o stanie zdrowia Papieża

Tymczasem Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało w poniedziałek rano krótkie oświadczenie na temat stanu zdrowia głowy Kościoła. - Papież miał spokojną noc i odpoczywa - czytamy w komunikacie. Dodano przy tym, że bardziej szczegółowe informacje mają zostać przekazane w poniedziałek wieczorem w watykańskim biuletynie medycznym.

