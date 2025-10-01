Dania zestrzeli tajemnicze drony? "Uprawniona do użycia siły"

Finlandia wysyła do Danii specjalną jednostkę wojskową do zwalczania dronów. Pomogą też m.in. Polska i USA
Już dziś, 1 października rusza dwudniowy unijny szczyt w Kopenhadze. Tymczasem dopiero co Danię straszyły tajemnicze drony, które do ostatniej soboty włącznie widywano nad lotniskami czy obiektami wojskowymi. Sytuacja wymaga nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, a Kopenhaga może liczyć na pomoc zagraniczną. Finlandia wyśle do Danii jednostkę wojskową wyspecjalizowaną w identyfikacji i zwalczaniu dronów, a w razie potrzeby może ona nawet użyć siły - poinformował fiński premier Petteri Orpo. Duńskie ministerstwo obrony powiadomiło też o pomocy ze strony amerykańskiej: „Cieszymy się i jesteśmy wdzięczni, że USA wspierają także Danię, amerykańska pomoc jest wyrazem bliskiej współpracy transatlantyckiej, która jest również silna w zakresie przeciwdziałania atakom hybrydowym”. Różne formy pomocy zaoferowały też m.in. Szwecja, Francja, Niemcy, Holandia i Polska.
ZOBACZ TEŻ: Awaria w elektrowni atomowej! "Sytuacja jest krytyczna"
Drony nad Danią. Zakazano cywilnych lotów dronami w tym tygodniu w związku ze szczytem UE
Drony nad Danią to temat, który obiega media społecznościowe i portale informacyjne od paru dni. Oto nad lotniskami, a potem także nad obiektami wojskowymi w tym kraju zaczęły pojawiać się tajemnicze bezzałogowce. Nie wiadomo, skąd przyleciały i w jakim celu. Z jakichś powodów władze nie są w stanie tego ustalić, a przynajmniej nie wyjaśniają niczego opinii publicznej. Drony po zmroku przylatują, paraliżują lotniska, są filmowane, ale nikt ich nie zestrzeliwuje i nie bada. Premier duńskiego rządu Mette Frederiksen nazwała incydenty „atakami hybrydowymi”, z kolei minister transportu Thomas Danielsen określił drony jako "zagraniczne". Tymczasem w Kopenhadze w dniach 1-2 październik odbędzie się szczyt Unii Europejskiej. Na wszelki wypadek władze Danii postanowiły zamknąć przestrzeń powietrzną dla cywilnych dronów.