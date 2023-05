Dezodorant zabił 13-latkę na imprezie! Niebezpieczna moda wśród nastolatków

Bezdomni będą musieli opuścić swoje schronienie. Po to, by gwiazda mogła zagrać koncert

Chroning to nowa, śmiertelnie niebezpieczna moda wśród nastolatków. 13-latka ofiarą głupiego trendu związanego z dezodorantem

Głupie mody z mediów społecznościowych takie jak oblewanie się kubłami wody lub wstrzymywanie oddechu na możliwie długi czas raz na jakiś czas powodują czyjąś śmierć. Zapatrzone w rówieśników i internetowych idoli dzieci chcą być modne, bez względu na to, jak absurdalna jest taka moda. Niestety, w internecie rozpowszechniane są rozmaite "wyzwania", które zagrażają życiu. Młodzi ludzie podchwytują takie pomysły, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, a rodzice często nie mają o wszystkim bladego pojęcia. Tak było w przypadku Esry Haynes (+13 l.) z australijskiego Melbourne. Rodzice pozwalali jej od czasu do czasu nocować u koleżanek. Tak było i tym razem. Nikt nie przypuszczał, że 13-letnia, radosna uczennica już nigdy nie wróci do domu z powodu... dezodorantu.

"Otrzymanie takiego telefonu w środku nocy to coś, czego boi się każdy rodzic"

"Otrzymanie takiego telefonu w środku nocy to coś, czego boi się każdy rodzic. Nam właśnie to się przytrafiło" - mówią załapani rodzice Esry w wywiadzie dla "A Current Affair". "A to, co potem zobaczyliśmy, już na zawsze zostanie w naszych głowach" - dodają. Okazało się, że na imprezie nastolatki bawiły się w tak zwany chroning. To kolejna niebezpieczna i głupia moda internetowa, polegająca na wdychaniu dezodorantów lub innych aerozoli i odurzaniu się nimi. Niestety, u Esry chroning spowodował zatrzymanie akcji serca i śmierć mózgu. Jej rodzice postanowili opowiedzieć swoją historię, by przestrzec innych przed skutkami chroningu.

i Autor: Facebook.com Esra Haynes

Sonda Czy martwisz się o swoje dziecko, gdy jest w szkole? Tak Nie

Heartbroken family calling for action after 13-year-old’s death from ‘chroming’ https://t.co/wPRh1XLrxe pic.twitter.com/w5iMV7zo2A— New York Post (@nypost) May 23, 2023

QUIZ. Młodzieżowe Słowo Roku 2022! Poniżej 12/20 nawet nie podchodź do nastolatków Pytanie 1 z 20 BAZA Coś pozytywnego, wyraz aprobaty Stan wiedzy, zrozumienia Kryjówka, miejsce schadzek Dalej