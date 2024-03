Duchowny okradał parafian i żył w luksusie! "Biżuteria, drogie ciuchy i szybkie auta"

Duchowny okradał parafian, by żyć w luksusie. Wziął od seniorki pieniądze na dom i zrobił zakupy w Louis Vuitton

Oszustwo, usiłowanie wymuszenia i okłamanie FBI w sprawie wyłudzenia od seniorki znacznej kwoty pieniędzy, a także powoływanie się na wpływy we władzach miejskich przy kolejnych próbach wyłudzeń. Taka seria zarzutów ciąży teraz na duchownym z Brooklynu! Lamor Whitehead (46 l.) ze Stanów Zjednoczonych okradał parafian i wydawał wszystko na luksusowe życie, a im kazał modlić się do Boga i żyć skromnie oraz pobożnie. Designerskie ciuchy, ekstrawaganckie okulary, biżuteria jak dla arabskiego szejka i szybkie samochody to był jego żywioł. Prawił kazania w pomarańczowym garniturze od Balenciagi! Nie ukrywał zamiłowania do luksusu, prowadził konto w mediach społecznościowych, chętnie pokazywał się z wpływowymi urzędnikami miejskimi. Czuł się bezkarny, ale nadszedł kres jego szaleństw.

Prokuratorzy nazwali Whiteheada „oszustem, który opowiadał ofiarom kłamstwo za kłamstwem”

11 marca ława przysięgłych na Manhattanie uznała Lamora Whiteheada za winnego wszystkich wyżej wymienionych zarzutów. Whitehead wyłudzał pieniądze, powołując się na rzekome wpływy u burmistrza Erica Adamsa. Matce parafianina okradł na 90 tysięcy dolarów, właściciela warsztatu samochodowego chciał okraść na pół miliona, obiecując korzystne inwestycje. Jak pisze "New York Post", prokuratorzy nazwali Whiteheada „oszustem, który opowiadał ofiarom kłamstwo za kłamstwem”. Seniorce obiecał zakup domu i jego remont, a jej oszczędności życia wydał na zakupy w Louis Vuitton i raty za samochód BMW. Podczas przesłuchań okłamywał FBI i składał fałszywe zeznania. Zły pastor usłyszy wyrok 1 lipca. Grozi mu kilkadziesiąt lat więzienia, może więc w praktyce spędzić resztę życia za kratkami.

