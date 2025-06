"Dzieci będą umierać pierwsze". Brak wody i jedzenia w Strefie Gazy

Mieszkańcom Strefy Gazy grozi śmierć z głodu i pragnienia. UNICEF alarmuje, izraelskie ostrzały trwają

Świat zastanawia się, czy Donald Trump zdecyduje się zaatakować Iran, a tymczasem w Strefie Gazy rozgrywają się przerażające sceny. W zrujnowanym przez Izrael regionie nadal jest pełno ludzi, którzy walczą o przetrwanie. Teraz zagrażają im nie tylko prowadzone przez siły izraelskie ostrzały ludzi czekających w kolejce po pomoc humanitarną, ale też brak wody. „Dzieci zaczną umierać z pragnienia… Tylko 40% zakładów produkujących wodę pitną pozostaje sprawnych” – powiedział rzecznik UNICEF James Elder, cytowany przez Reutersa. Według UNICEF zapasy paliwa, potrzebnego do zasilania odsalarek i pomp głębinowych, niemal się wyczerpały. Także ONZ ostrzega przed całkowitą zapaścią systemu, dzięki któremu mieszkańcy Gazy mają co pić. Do tego dochodzi całkowita ruina systemu kanalizacyjnego – zniszczone oczyszczalnie ścieków, zbiorniki i rurociągi.

2,3 miliona ludzi znalazło się w strefie krytycznego zagrożenia klęską głodu

Od miesięcy w Gazie trwa głód - pisze "The Guardian", a powołując się na swoich informatorów obecnych na miejscu podaje też, że w ostatnich dniach izraelskie ostrzały ludzi czekających na ciężarówki z pomocą humanitarną i przywożące żywność spowodowały śmierć około stu osób. A to nastąpiło po całkowitej blokadzie dostaw przez marzec i kwiecień – która objęła żywność i inną pomoc humanitarną. W rezultacie 2,3 miliona ludzi znalazło się w strefie krytycznego zagrożenia klęską głodu. Izrael i USA promują nową organizację – Gaza Humanitarian Foundation (GHF) – jako alternatywę dla ONZ i wyspecjalizowanych agencji pomocowych, ale według ONZ nie można jej ufać, zwłaszcza dlatego, że miejsca dystrybucji są ostrzeliwane. 1200 Izraelczyków zginęło w ataku Hamasu 7 października 2023 roku, 251 zostało porwanych, 53 nadal są przetrzymywani. Po stronie Palestyńczyków ofiar jest 55 600, a 2,3 miliona ludzi zagrożonych jest klęską głodu i suszy. Premier Izraela Benjamin Netanjahu jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne.

The United Nations Children's Fund (#UNICEF) warns of the imminent risk of children dying of thirst in #Gaza as vital water systems collapse under what it described as a "man-made drought"@UNICEFhttps://t.co/drLVAXMVB6#KUNA pic.twitter.com/dDxaoISQ9G— Kuwait News Agency - English Feed (@kuna_en) June 20, 2025

Sonda Śledzisz informacje na temat Izraela i Strefy Gazy? Tak Czasami Nie

QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko Pytanie 1 z 10 Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś? Z Litwą, Łotwą i Estonią Z Litwą, Łotwą Z Łotwą i Estonią Następne pytanie